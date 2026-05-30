Liverpool segera merilis pernyataan setelah pemecatan Arne Slot

Arne Slot tidak lagi menjabat sebagai pelatih Liverpool, demikian dikonfirmasi oleh klub Inggris tersebut pada Sabtu sore menyusul laporan sebelumnya dari Fabrizio Romano. Dalam pernyataan resmi yang panjang lebar, pihak klub mengucapkan terima kasih kepada pelatih asal Belanda tersebut atas kontribusinya selama dua musim terakhir.

“Tentu saja ini merupakan keputusan yang sulit bagi kami sebagai klub,” demikian bunyi pernyataan tersebut. “Kontribusi yang diberikan Arne kepada Liverpool FC selama masa kerjanya bersama kami sangat besar, berharga, dan – yang paling penting bagi para pendukung maupun bagi kami sendiri – sukses.”

“Penghargaan kami atas segala yang telah ia capai tidak bisa lebih besar lagi, terutama karena hal ini didukung oleh etos kerja, dedikasi, dan keahliannya, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelatih kelas atas. Sejak pertama kali kami bertemu Arne, sudah jelas bahwa ia adalah orang yang tidak hanya menerima tanggung jawab, tetapi justru merangkulnya.”

“Hal itu terbukti saat ia menjabat sebagai pelatih kepala, saat ia membawa kami meraih gelar Premier League, dan juga sepanjang musim lalu, di mana ia harus menghadapi berbagai tantangan dan tekanan. Pada saat yang sama, kami bersama-sama menyimpulkan bahwa perubahan diperlukan untuk terus memajukan klub. Sekali lagi: ini bukanlah keputusan yang kami ambil dengan enteng – justru sebaliknya.”

“Kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan kami kepada Arne, yang akan selalu menempati tempat istimewa dalam sejarah klub ini sebagai pelatih yang membawa Liverpool meraih gelar liga ke-20. Prestasi tersebut – yang semakin mengesankan karena diraihnya pada musim pertamanya – merupakan hasil dari kerja kepelatihan dan kepemimpinan yang luar biasa, hari demi hari.”

“Selain itu, ia telah membantu klub melewati salah satu periode tersulit yang bisa dibayangkan, setelah kehilangan Diogo. Kasih sayang dan kemanusiaan yang ia tunjukkan saat itu, banyak berbicara tentang dirinya sebagai pribadi. Kami pun mengucapkan yang terbaik bagi Arne dalam kelanjutan karier kepelatihannya dan berharap ia juga akan sukses di sana.”

“Kami melakukannya dengan keyakinan bahwa warisannya di Liverpool kokoh dan akan semakin berarti di tahun-tahun mendatang. Meskipun demikian, kami sampai pada kesimpulan bahwa perkembangan tim akan lebih baik dengan arah yang berbeda. Hal ini tidak mengurangi kerja keras yang telah dilakukan Arne di sini, maupun rasa hormat kami kepadanya. Ini juga bukan penilaian terhadap kualitasnya, melainkan pilihan untuk pendekatan yang berbeda.”

“Arne pergi dengan rasa terima kasih kami, dengan gelar Premier League di namanya, dan dengan keyakinan bahwa dia dan keluarganya akan selalu disambut di Anfield.”