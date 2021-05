Liverpool Rilis Kostum Utama Musim 2021/22

Liverpool resmi meluncurkan kostum utama untuk mengarungi musim 2021/2022, Kamis (20/5).

Jersey kandang Liverpool musim depan terinsipirasi dari kostum musim 1964 kala The Reds dipimpin pelatih legendaris, Bill Shankly.

Kala itu, Liverpool memperkenalkan seragam tempur berwarna merah untuk kali pertama dalam sejarah klub. Dari sisi psikologis, merah memang identik dengan warna yang kuat, menarik perhatian, dan berenergi.

