Klub Liverpool bersiap menyampaikan penawaran resmi pertamanya untuk memboyong winger asal Prancis, Bradley Barcola, dari Paris Saint-Germain, dalam langkah serius untuk memperkuat lini serangnya menyusul kepergian Mohamed Salah pada akhir musim 2025-2026.

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", pemain internasional Prancis itu muncul sebagai target utama dan satu-satunya bagi manajemen Anfield, terutama setelah sang pemain menunjukkan keinginan kuat dan tegas untuk menjalani petualangan baru di Liga Primer Inggris serta mengenakan kostum Liverpool.

Meski Paris Saint-Germain, sang juara Eropa, mematok nilai pasar pemainnya sekitar 145 juta pound sterling, Liverpool menolak untuk tunduk pada angka fantastis tersebut.

Surat kabar itu mengutip sumber-sumber yang dekat dengan negosiasi, bahwa Liverpool berencana meresmikan ketertarikan mereka dengan penawaran yang tidak melebihi 100 juta pound sterling, berbekal kartu tekanan yang kuat, yaitu penolakan mutlak sang pemain terhadap gagasan memperpanjang kontraknya yang tersisa hanya dua tahun, serta kegigihannya untuk pindah ke Merseyside.

Perjudian besar dari Liverpool ini tertuju pada pemain yang telah membuktikan nilainya lewat angka-angka, di mana Barcola tampil dalam 49 pertandingan pada musim lalu, mencetak 13 gol dan memberikan 7 assist, serta menjadi elemen penentu dalam keberhasilan tim meraih dua gelar Liga Prancis dan Liga Champions Eropa, meski bersaing ketat dengan Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue untuk posisi winger kiri.

Perlu dicatat, Barcola, jebolan akademi Lyon yang bergabung dengan Paris pada Agustus 2023, telah menjalani 152 pertandingan dengan kostum klub asal Paris tersebut, mencetak 39 gol dan menciptakan 37 gol, yang menjadikannya penerus ideal untuk menutupi kekosongan Mohamed Salah di sisi kanan meski posisi utamanya adalah winger kiri.