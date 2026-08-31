Liverpool menggelontorkan dana fantastis dan memperkenalkan Barcola

Bradley Barcola kini resmi bisa disebut sebagai pemain Liverpool. Raksasa Inggris itu pada Senin mengumumkan bahwa penyerang yang datang dari Paris Saint-Germain tersebut telah sukses menjalani tes medis, setelah itu menandatangani kontrak berdurasi beberapa tahun.

"Merupakan kehormatan besar bisa bermain untuk Liverpool. Saya sangat senang. Ini memakan waktu lama, tetapi saya sangat senang sekarang bisa bermain untuk Liverpool. Satu-satunya yang saya inginkan adalah berada di lapangan dan bermain," ujar Barcola dengan gembira di situs klub majikan barunya.

"Saya berharap bisa meraih hal-hal besar. Pertama-tama memenangkan Liga Primer, itu adalah salah satu mimpi terbesar dalam hidup saya. Saya ingin mencapainya dan menjadi bagian dari tim ini dalam waktu lama. Karena itu saya juga menandatangani kontrak jangka panjang. Saya harap itu bisa terwujud," tambah penyerang ambisius tersebut.

PSG menulis ucapan terima kasih untuk Barcola di situs resminya. "Paris Saint-Germain mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bradley atas tiga musimnya di klub. Ia datang ke Paris pada usia dua puluh tahun, berkembang sangat pesat, memenangi tiga belas trofi, dan turut menulis salah satu bab terindah dalam sejarah Paris Saint-Germain."

"Berkat bakatnya dan emosi yang ia hadirkan bagi para penggemar, Bradley akan tetap hidup di hati warga Paris. Klub mendoakan yang terbaik untuk kelanjutan kariernya dan banyak sukses dengan warna barunya," demikian pernyataan petinggi PSG.

Menurut media Inggris, Liverpool membayar 123 juta euro, yang masih bisa naik menjadi 144 juta melalui bonus. Itu nyaris menjadi nilai rekor, karena untuk Alexander Isak dibayarkan 145 juta euro.

Sebelumnya Liverpool juga sempat memikirkan kesepakatan gabungan dengan Ibrahim Mbaye, tetapi winger kanan asal Senegal itu pada Jumat malam dijual ke Aston Villa seharga 55 juta euro.

Barcola total memainkan 152 pertandingan untuk raksasa Prancis tersebut. Ia mencetak 39 gol dan menyumbang 37 assist. Dua kali ia memenangi Liga Champions bersama klub itu.