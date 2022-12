Dua Gol Bunuh Diri Menangkan Liverpool Atas Leicester City

Apes, dua gol bunuh diri The Foxes tercipta oleh pemain yang sama.

Liverpool memenangkan empat laga Liga Primer beruntun

Andil krusial Nunez untuk segel tripoin The Reds

Skuat arahan Klopp gagal nirbobol dalam enam laga teraktual di liga

APA YANG TERJADI?

Liverpool sukses mengalahkan Leicester City dengan 2-1 pada pekan ke-18 Liga Primer Inggris di Anfield, Sabtu (31/12) dini hari WIB.

The Reds tertinggal lebih dulu sejak menit keempat lewat gol Kiernan Dewsbury-Hall memanfaatkan kelengahan lini defensif sang tuan rumah.

Menjelang jeda, Liverpool mampu samakan kedudukan setelah bek lawan, Wout Faes, salah mengantisipasi umpan silang Trent Alexander-Arnold pada menit ke-38.

Mimpi buruk Faes berlanjut saat pemain asal Belgia itu gagal menghalau sepakan Darwin Nunez yang membentur tiang pada menit ke-45.

GAMBARAN UMUM

Liverpool belum bisa menurunkan komposisi terbaik di lini depan dengan pilihan trio Mohamed Salah, Darwin Nunez, dan Alex Oxlade-Chamberlain.

Meski begitu, pasukan Jurgen Klopp mampu memaksakan kemenangan keempat berturu-turut untuk merangkak ke papan atas setelah awal musim yang inkonsisten.

Kini, Merseyside menempati urutan keenam dengan koleksi 28 poin alias hanya terpaut dua angka dari Tottenham Hotspur di posisi keempat.

Sedangkan Leicester yang mengalami kekalahan kedua berentet usai dipermalukan Newcastle United 3-0 awal pekan ini, tertahan di peringkat ke-13 dengan perolehan 17 poin.

DALAM FOTO:

TAHUKAH ANDA?

Bek Leicester, Wout Faes, tercatat sebagai pemain keempat yang mencetak dua gol bunuh diri dalam satu laga Liga Primer setelah Jamie Carragher (1999, Liverpool vs Man United), Michael Proctor (2003, Sunderland vs Charlton), dan Jonathan Walters (2013, Stoke vs Chelsea).

APA SELANJUTNYA?

Liverpool akan memulai tahun 2023 dengan bertandang ke markas Brentford dalam lanjutan Liga Primer di Stadion Gtech Community, Selasa (3/1) dini hari WIB. Sementara Leicester bakal menjamu Fulham di Stadion King Power, Rabu (4/1) dini hari WIB.