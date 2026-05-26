Liverpool ingin merekrut pemain dari PSG dan mengincar bintang kelas dunia

Fabrizio Romano memperkirakan akan terjadi efek domino di bursa transfer musim panas ini. Jurnalis bursa transfer asal Italia tersebut menyatakan bahwa kita harus terus memantau perkembangan situasi Yan Diomande dan Bradley Barcola.

Menurut Romano, Liverpool sebenarnya sudah ingin mendatangkan Barcola musim panas lalu, namun kesepakatan tersebut ternyata tidak terwujud. Musim panas ini, The Reds akan mencoba lagi mendekati Paris Saint-Germain.

Pada saat yang sama, Liverpool juga mengincar penyerang RB Leipzig, Diomande. Penyerang asal Pantai Gading ini tampil mengesankan di Bundesliga musim lalu.

PSG juga mengincar Diomande. Jika klub Paris itu memutuskan untuk merekrut Diomande, maka Barcola boleh hengkang. Liverpool pun menjadi kandidat utama untuk mendapatkan tanda tangannya.

Jika Diomande memilih Liverpool daripada PSG, maka Barcola akan tetap di Paris. Menurut Romano, musim panas ini akan terjadi efek domino.

Selain Liverpool, Arsenal juga tertarik pada Barcola. Pemain internasional Prancis ini mencetak 13 gol dan lima assist musim ini.