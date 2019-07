Berita Liverpool - Divock Origi Teken Kontrak Jangka Panjang

Striker , Divock Origi, resmi menandatangani kontrak jangka panjang bersama The Reds pada Rabu (10/7) waktu setempat.

Sebelumnya, kontrak Origi di Liverpool akan berakhir pada musim 2019/20. Pemain berusia 24 tahun itu akhirnya disodorkan kontrak baru setelah tampil heroik di Liga Champions.

Origi mencetak dua gol penting saat Liverpool mengalahkan pada leg kedua semifinal di Anfield. Sementara pada partai final, pemain asal Belgia itu menyegel kemenangan timnya atas Hotspur dengan skor 2-0.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Divock Origi has committed his future to the Reds. 🙌