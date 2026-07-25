Salah satu bintang timnas Maroko masuk dalam radar sejumlah klub Eropa, menyusul penampilan gemilang yang ia tunjukkan pada Piala Dunia 2026, di mana Manchester United dan Liverpool, bersama Fenerbahce dari Turki, menyatakan ketertarikan untuk merekrut sang pemain pada bursa transfer musim panas ini, menurut sebuah laporan media Italia.

Situs"Football Italia" menyebutkan bahwa gelandang Roma, Neil El Aynaoui, menarik perhatian sejumlah klub dalam beberapa hari terakhir, setelah sebelumnya sorotan lebih tertuju pada rekannya, Manu Kone, menyusul penampilan mengesankannya bersama timnas Prancis.

Baca Juga

Real Madrid Menetapkan Jadwal Perkenalan Rekrutan Terbarunya

Rodri Memberi Tahu Manchester City Sikapnya soal Pindah ke Real Madrid

Laporan tersebut menambahkan bahwa Manchester United, Liverpool, dan Fenerbahce telah melakukan kontak untuk menanyakan kemungkinan merekrut pemain berusia 25 tahun itu, yang lahir dan besar di Prancis, tetapi membela timnas Maroko di level internasional, dan telah tampil sebanyak 22 pertandingan dengan seragamnya.

El Aynaoui bergabung dengan Roma pada musim panas lalu, datang dari Lens dengan nilai 23,5 juta euro, ditambah sejumlah variabel dan persentase dari penjualan di masa mendatang untuk klub Prancis tersebut, sementara berbagai perkiraan menyebutkan bahwa klub Italia itu tidak akan setuju melepasnya dengan harga kurang dari 35 hingga 40 juta euro.

El Aynaoui turut berkontribusi dalam perjalanan tangguh Maroko di Piala Dunia, yang berakhir di tangan Prancis (2-0) pada babak perempat final.