Liverpool dalam Kesulitan, Iraola Tuntut Transfer Mendesak

Liverpool memasuki bursa transfer musim panas dengan tekad membangun masa depan lini pertahanan mereka, namun rentetan peristiwa yang datang bertubi-tubi mengungkap bahwa krisis ini tidak lagi soal hari esok, melainkan soal masa kini. Cedera, kepergian sejumlah pilar utama, serta belum siapnya para pemain baru, menempatkan sang pelatih Andoni Iraola di hadapan tantangan besar, dan menjadikan perekrutan seorang bek tengah berpengalaman sebagai pilihan yang tidak bisa lagi ditunda.

Selama gelaran Piala Dunia U-17 yang berlangsung di Qatar pada November lalu, dua orang bek menarik perhatian tim pemandu bakat Liverpool, sehingga klub memutuskan untuk bergerak cepat guna merampungkan kesepakatan dengan keduanya.

Dalam hitungan pekan, "The Reds" mengeluarkan total 3,5 juta pound sterling untuk merekrut duo yang terdiri dari pemain asal Senegal, Mor Talla Ndiaye, dan pemain asal Austria, Ifeanyia Ndoukoyi.

Langkah ini dilakukan di bawah pengawasan Matt Newberry, direktur bakat global Liverpool, sebagai bagian dari rencana jangka panjang yang bertujuan mengamankan masa depan tim di posisi bek tengah.

Namun, tidak ada seorang pun di dalam klub yang menyangka bahwa kedua bek muda ini akan mendapati diri mereka memimpin lini pertahanan tim utama selama sebagian besar durasi laga pembuka pada masa persiapan musim baru.

Cedera Gomez mengungkap besarnya krisis

Joe Gomez mengalami cedera dan terpaksa meninggalkan laga melawan Sunderland setelah hanya delapan menit berjalan, sementara baik Jeremie Frimpong maupun Giovanni Leoni belum siap untuk tampil, hal yang secara jelas mengungkap kekurangan jumlah pemain yang dialami tim di posisi bek tengah.

Meskipun investasi pada bakat muda merupakan pilar penting bagi masa depan klub, kebutuhan tim saat ini menuntut solusi yang segera.

Pelatih baru Andoni Iraola bahkan telah mengakui, sebelum cedera Gomez terjadi, bahwa skuadnya mengalami "kekurangan jumlah pemain yang parah" di lini belakang.

Gomez absen dari sesi latihan yang dijalani Liverpool di kota Chicago pada hari Minggu, dan klub diperkirakan akan mengeluarkan pembaruan pada pekan ini terkait sifat cedera serta tingkat keparahannya.

Joe Gomez merupakan pemain paling senior di tim saat ini, namun perjalanan kariernya bersama Liverpool sangat dipengaruhi oleh cedera.

Menurut situs "Transfermarkt", bek asal Inggris ini absen dari 225 pertandingan sejak bergabung dengan Liverpool dari Charlton pada 2015, sebuah angka yang mencerminkan besarnya penderitaan yang dialaminya sepanjang tahun-tahun terakhir.

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Van Dijk berjuang sendirian

Untuk saat ini, Virgil van Dijk adalah satu-satunya bek tengah di tim utama yang siap secara fisik.

Meskipun kapten Liverpool ini berusia 35 tahun, dan tampil di seluruh menit pertandingan Liga Primer Inggris pada musim lalu, ia tidak lagi menampilkan level fisik yang sama seperti yang menjadi ciri khasnya pada masa keemasannya.

Selain itu, kontrak Van Dijk, sama seperti Gomez, memasuki tahun terakhirnya di "Anfield", hal yang membuka peluang kepergian duo tersebut pada akhir musim depan.

Para petinggi Liverpool memandang bahwa Jeremie Frimpong yang berusia 21 tahun, dan Giovanni Leoni yang berusia 19 tahun, merupakan masa depan klub di posisi ini.

Karena alasan inilah, klub tidak menghalangi kepergian Ibrahima Konate ke Real Madrid dalam transfer gratis, setelah mereka menginvestasikan 60 juta pound sterling untuk merekrut Frimpong, dan 26 juta pound sterling untuk mendatangkan Leoni, sebagai dua bakat pertahanan muda paling menonjol di Prancis dan Italia.

Frimpong diperkirakan akan menjalani pertandingan pertamanya dengan seragam Liverpool melawan Leeds United pada hari Minggu, sementara klub memberi kedua pemain itu waktu yang cukup untuk mengembangkan level permainan mereka dan mencapai potensi penuhnya.

Namun, kenyataan saat ini menunjukkan bahwa keduanya, sama seperti Ndiaye dan Ndoukoyi, masih berada di awal perjalanan karier mereka dan membutuhkan lebih banyak waktu serta pengalaman.

Perhitungan rumit di bursa transfer

Dalam pernyataannya kepada jaringan "BBC Sport" dari kota New York, tempat Liverpool bersiap menghadapi Wrexham, legenda klub Robbie Fowler menegaskan bahwa tim membutuhkan penambahan pemain bertahan secara mendesak.

Ia berkata: "Kami membutuhkan pemain, dan ini adalah hal yang sangat jelas. Saya merasa sangat sedih untuk Joe Gomez, ia sudah banyak menderita karena cedera, dan ini adalah kesempatan nyata baginya untuk membuktikan bahwa tim tidak perlu merekrut bek tengah baru."

Ia melanjutkan: "Kami telah mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk merekrut Frimpong dan Leoni, namun kehadiran pemain berpengalaman seperti Joe Gomez dan Virgil van Dijk di samping mereka akan menjadi faktor penting dalam perkembangan mereka."

Ia menutup ucapannya dengan berkata: "Kita tidak akan melihat versi terbaik dari para pemain muda ini untuk saat ini, oleh karena itu tim membutuhkan pengalaman, dan sang pelatih sendiri telah menyatakan secara terbuka kebutuhannya akan pemain, dan saya tidak akan terkejut jika perekrutan bek tengah baru masuk dalam prioritas klub."

Kegagalan Liverpool merekrut Marc Guehi pada musim panas lalu kini menjadi semakin memicu pertanyaan di tengah krisis yang sedang berlangsung.

Klub memiliki klausul yang memungkinkan pembelian kembali Jarell Quansah, yang pindah ke Bayer Leverkusen dengan nilai 35 juta pound sterling pada Juli lalu, namun tidak ada rencana apa pun untuk memulangkannya untuk saat ini.

Sumber-sumber yang dekat dengan klub menegaskan bahwa potensi perekrutan Bradley Barcola, yang diminta Paris Saint-Germain lebih dari 100 juta pound sterling untuk menjualnya, akan membatasi kemampuan Liverpool untuk melakukan transfer tambahan selama bursa transfer.

Selain itu, nilai perekrutan Frimpong dan Victor Munoz mencapai 94,5 juta pound sterling, dan di tengah tidak adanya penjualan besar pada musim panas ini, tidak diperkirakan bahwa klub akan mengulangi rekor pengeluaran yang mencapai 450 juta pound sterling pada musim panas lalu.

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Masa depan menjanjikan, masa kini membutuhkan solusi

Robbie Fowler, pemilik 183 gol dengan seragam Liverpool, menekankan bahwa memiliki skuad yang seimbang merupakan salah satu rahasia kesuksesan.

Ia berkata: "Ketika Anda melihat Liverpool selama satu dekade terakhir, Anda akan menemukan bahwa susunan pemain intinya sangat kuat, namun perdebatan selalu berkisar pada kedalaman daftar pemain cadangan. Saya sepenuhnya percaya pada pentingnya membangun skuad yang seimbang; karena hal itu menjaga jiwa kompetitif di dalam tim, dan membuat setiap pemain menyadari bahwa tempatnya tidak terjamin."

Ia mengambil contoh legenda klub Phil Neal, dengan berkata: "Para pemain pada masa itu takut mengalami cedera; karena mereka tahu bahwa siapa pun yang menggantikan tempat mereka bisa jadi tidak menyisakan kesempatan bagi mereka untuk kembali. Mentalitas ini penting, dan memiliki dampak langsung dalam meningkatkan standar performa di dalam tim."

Antara musim panas tahun lalu dan Januari 2026, Liverpool merekrut lima orang bek di posisi bek tengah yang usianya kala itu tidak melebihi 20 tahun, mereka adalah: Giovanni Leoni, Mor Talla Ndiaye, Ifeanyia Ndoukoyi, Noah Adekoya, dan Jeremie Frimpong.

Ndoukoyi diperkirakan akan pergi dengan status pinjaman selama musim ini, karena hingga kini belum memenuhi syarat untuk memperoleh izin kerja di Britania Raya, meskipun ia menampilkan level permainan yang mengesankan saat melawan Sunderland.

Manajemen Liverpool tampaknya tidak khawatir tentang masa depan posisi bek tengah dalam jangka panjang, namun kenyataan saat ini menegaskan bahwa tim mengalami kekurangan yang jelas dalam unsur pengalaman, sebuah celah yang menuntut penanganan segera jika "The Reds" ingin bersaing dengan kuat pada musim baru.