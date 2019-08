Berita Liverpool - Cedera Gara-Gara Fans, Adrian Terancam Absen Lawan Southampton

Penjaga gawang , Adrian San Miguel, diragukan tampil pada laga pekan kedua Liga Primer Inggris kontra di Stadion St Mary's, Sabtu (17/8).

Hal itu diungkapkan oleh manajer Liverpool, Jurgen Klopp, pada sesi jumpa pers sebelum pertandingan, Jumat (16/8).

Klopp mengatakan, pergelangan kaki Adrian mengalami pembengkakan. Sang kiper tertekel seorang fans yang menerobos lapangan dan dikejar petugas keamaan saat melakukan selebrasi seusai menjuarai Piala Super UEFA, Kamis lalu.

"Kepercayaan dirinya akan meningkat jika dia 100 persen bisa bermain," ucap Klopp.

"Ketika kami bersama merayakan kemenangan, seorang pendukung melompati pagar pembatas, dikejar oleh beberapa petugas keamanan, tergelincir, dan menendang engkel Adrian. Ini gila," tutur pelatih asal Jerman itu.

"Kemarin bengkak. Hari ini saya berbicara dengannya dan dia berkata 'sudah jauh lebih baik'. Tetapi, kami harus tetap memantaunya," tambahnya.

