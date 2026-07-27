Liverpool berbicara dengan penyerang Paris Saint-Germain

Liverpool sedang bernegosiasi dengan manajemen Bradley Barcola dan Paris Saint-Germain, demikian diyakini jurnalis Florian Plettenberg dari Sky Deutschland di X. Fabrizio Romano baru-baru ini melaporkan bahwa penyerang PSG itu tidak ingin memperpanjang kontraknya di PSG, sehingga Liverpool melihat peluangnya.

Barcola menurut Plettenberg adalah kandidat utama Liverpool di bursa transfer musim panas. Klub yang ditangani manajer Andoni Iraola itu ingin merekrut winger tersebut sebelum Deadline Day, yang di Inggris jatuh pada 1 September.

Plettenberg menegaskan bahwa kesepakatan untuk Barcola rumit bagi Liverpool. Sebagian besar, transfer itu akan bergantung pada aspek finansial. Pemain PSG tersebut menurut Transfermarkt bernilai 90 juta euro.

Khususnya pada musim lalu, winger kiri berusia 23 tahun itu bukan pilihan utama yang tak tergantikan di bawah pelatih Luis Enrique. Dalam pertandingan-pertandingan terpenting PSG, Desiré Doué dan Khvicha Kvaratskhelia lebih dipilih untuk bermain di sisi sayap.

Karena itu, Barcola sudah kuat dikaitkan dengan kepindahan dan fakta bahwa kontraknya berlaku hingga pertengahan 2028 juga tidak membantu meredam rumor soal kepergiannya dari Paris. Kini setelah Barcola memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, menurut jurnalis Ben Jacobs, masuk akal jika PSG akan mencoba menjualnya.

Menurut berbagai media Inggris, PSG meminta nilai setara lebih dari 160 juta euro untuk Barcola. Sang penyerang disebut tertarik pada transfer besar ke Liverpool.

Barcola adalah penyerang sayap berkaki kiri dan jika transfer itu terwujud, ia akan menjadi pesaing Cody Gakpo. Pemain internasional Belanda itu untuk saat ini masih menjadi pemain Liverpool, meski beredar rumor bahwa ia akan pergi pada musim panas ini.