Liverpool benar-benar disalip begitu saja dalam persaingan untuk mendapatkan penyerang PSG

Aston Villa akan memperkuat skuadnya dengan Ibrahima Mbaye, demikian diketahui The Athletic. Winger kanan itu akan pindah dari Paris Saint-Germain ke Birmingham dengan nilai 55 juta euro.

Villa sebelumnya masih bernegosiasi dengan AC Milan dan Rafael Leão mengenai kemungkinan transfer pemain Portugal itu, tetapi ia telah memilih pindah ke Galatasaray

Karena itu, Villa harus bergerak cepat dan kesepakatan pun tercapai untuk mendapatkan jasa Mbaye. Winger yang baru berusia 18 tahun itu bukan hanya diminati di Birmingham. Liverpool juga tertarik.

The Reds mempertimbangkan kesepakatan gabungan dengan Bradley Barcola. Klub itu sedang bernegosiasi dengan PSG mengenai transfer duet tersebut, tetapi kini harus gigit jari.

Mbaye merupakan produk akademi PSG. Di usia 18 tahun, ia sudah mencatatkan 15 penampilan internasional untuk Senegal. Dalam laga-laga itu, ia mencetak empat gol.

Winger kanan itu telah bermain 42 kali untuk tim utama PSG. Ia mencetak empat gol untuk raksasa Prancis tersebut dan juga menyumbang empat assist.