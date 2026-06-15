Liverpool atau PSG? Pelatih Pantai Gading menanggapi hebohnya kabar seputar bintang Les Éléphants

Emers Fai, pelatih tim nasional Pantai Gading, menanggapi minat besar dari klub-klub besar Eropa terhadap bintang "Gajah" Yann Diomande, sambil mengungkapkan apa yang dipikirkan sang pemain yang saat ini berlaga di Piala Dunia 2026, di tengah sorotan besar yang mengelilinginya bahkan sebelum turnamen dimulai.

Diumandi, bintang klub Leipzig asal Jerman, memukau semua orang dalam pertandingan pembuka timnas Pantai Gading, di mana ia menarik perhatian dengan keterampilan dribelnya saat mereka mengalahkan Ekuador dengan skor 1-0.

Fay mengatakan kepada media setelah pertandingan: "Ketika kami berada di Prancis, selama persiapan, para jurnalis memberi tahu saya bahwa dia (Diomande) akan segera menandatangani kontrak dengan Paris Saint-Germain."

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Dia menambahkan: "Di sini, mereka memberitahuku bahwa dia akan segera menandatangani kontrak dengan Liverpool! Saya tidak tahu, tapi saat ini, dia akan fokus pada Piala Dunia."

Dia melanjutkan: "Setelah itu, dia bisa memikirkan karier profesionalnya," sambil berharap dia terhindar dari gangguan yang tidak perlu dari bursa transfer.

Dia pun memuji karakter pemain muda itu: "Yan... apa yang bisa saya katakan? Saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata."

Pelatih Pantai Gading itu menyimpulkan: "Dia sangat berbakat, tapi selain bakatnya, dia masih muda dan akan terus berkembang. Sangat mudah bekerja dengan orang seperti Yann."

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Diomande, yang dianggap sebagai target utama bagi Liverpool setelah kepergian Mohamed Salah, serta Paris Saint-Germain, memberikan lima umpan yang berujung pada tembakan, berhasil melakukan empat dribel, dan memenangkan 11 duel satu lawan satu melawan Ekuador.

Pemain yang terampil ini berulang kali mengungguli Piero Hincapie (bek Arsenal) yang kuat di awal pertandingan, yang biasanya menghadapi pemain dengan keterampilan individu tinggi dengan tenang.