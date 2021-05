LIVE: Manchester United vs Liverpool

Siapa yang akan jadi Man of the Match dari laga Man United vs Liverpool? 🤔



Jawab di kolom reply beserta alasannya untuk raih voucher Gopay! 🎫



Atau unggah selfie-mu untuk raih jersey gratis! 🤳



S&K ➡️ https://t.co/qgzlWULAW6#MainMPL #MPLID #MPLFantasy #MobilePremierLeague pic.twitter.com/E3slHF1C0I — Goal Indonesia (@GOAL_ID) April 30, 2021

Mau dapat jersey gratis dan voucher Gopay? Ikuti tebak Man of the Match dari laga Manchester United vs Liverpool bersama MPL Fantasy!