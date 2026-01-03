Jadwal Persija Jakarta Vs Persijap Jepara: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persija Jakarta mempunyai kesempatan untuk melanjutkan hasil positif demi tetap menjaga persaingang di papan atas klasemen saat menjamu tim zona merah Persijap Jepara.

Tim Macan Kemayoran sempat terganggu dengan kekalahan dari Semen Padang sebelum akhirnya mereka menaklukkan Bhayangkara Presisi Lampung FC untuk berada di tiga besar. Kemenangan tentunya bisa membuat mereka tetap menjaga jarak dengan Persib Bandung dan Borneo FC.

Kedua tim kembali bertemu setelah 12 tahun. Dalam pertemuan terakhir pada Mei 2014, Persija mampu menaklukkan Persijap saat bermain di kandang. Mereka ingin melanjutkan torehan itu.

Di lain sisi, Persijap sedang dijauhi dewi keberuntungan. Dalam sepuluh pertandingan terakhir, Laskar Kalinyamat masih tidak mencicipi kemenangan, karena hanya memperoleh satu imbang dan sembilan kekalahan.

Mereka bertekad menghentikan catatan buruk untuk bangkit, sehingga bisa menjadi modal dalam menatap pertandingan berikutnya.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Persija dan Persijap, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Persija Vs Persijap

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan pekan ke-16 Super League antara Persija dan Persijap tidak akan disiarkan di stasiun televisi nasional Indosiar secara langsung, melainkan tunda, tetapi Anda bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Sabtu (3/1) sore WIB.

Jadwal Kick-Off Persija Vs Persijap

Sepak mula pertandingan Persija kontra Persijap di laga pekan ke-16 Super League dilangsungkan, Sabtu (3/1) pukul 15:30 WIB, dan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persija

Persija harus kehilangan tiga pemain yang menjalani sanksi. Dennis Figo dan Fabio Da Silva absen, karena menjalani sanksi kartu merah yang didapat saat dikalahkan Semen Padang. Sedangkan Ryo Matsumura terkena sanksi komite disiplin (Komdis). Maxwell dan Allano Lima kembali menjadi andalan di barisan penyerang, karena kedua pemain ini telah menyumbang total 16 gol.

Kabar Tim Persijap

Tim tamu dipastikan tak diperkuat satu pilar penting di sektor pertahanan, Najeeb Yakubu, akibat sanksi Komdis. Posisi Yakubu kemungkinan dipercayakan kepada Douglas Cruz. Sektor tengah mengandalkan visi Sakyi Elvis bersama Franca Carlos. Nama terakhir bisa menjelma menjadi penyerang bayangan untuk membantu Sudi Abdallah.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

