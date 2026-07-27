Lisandro Martinez, bek Argentina, menanggapi kritik pedas yang dilontarkan kepada timnas negaranya di Piala Dunia 2026, ajang di mana tim tersebut meraih posisi kedua.

Argentina menghadapi kritik tajam selama Piala Dunia 2026 akibat perilaku mereka yang dianggap terlalu agresif.

Citra "La Albiceleste" tercoreng di mata sebagian pengamat, dan sejumlah insiden turut memicu kontroversi seputar perilaku para pemain Argentina, terutama saat kekalahan di laga final melawan Spanyol, yang mengantarkan "La Roja" meraih bintang kedua bersejarah mereka.

Menghadapi gelombang kritik ini, Lisandro Martinez membela timnas negaranya, mengecam apa yang ia anggap sebagai kampanye tak berdasar terhadap Argentina.

Ia mengatakan dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato": "Kampanye anti-Argentina? Saya sedikit terganggu, mereka tidak punya alasan nyata untuk membenci kami!".

Ia melanjutkan: "Mereka bilang kami arogan, tapi itu lebih mencerminkan kenyataan mereka ketimbang kenyataan kami. Kami selalu menghormati semua lawan kami".

Dengan demikian, bek Manchester United itu menegaskan bahwa timnas Argentina, terlepas dari kontroversi yang ada, meyakini bahwa mereka selalu menghormati lawan-lawannya.