Lionel Messi melakukan blunder di Inter Miami dan kalah dengan selisih besar

Inter Miami kalah telak dari Nashville SC pada Minggu dini hari. Bermain di Nashville, tim Lionel Messi takluk 4-1. Bintang asal Argentina itu gagal mengeksekusi penalti.

Tim tuan rumah sudah unggul setelah laga berjalan 15 menit. Andy Najar dengan apik menanduk masuk umpan silang tajam di tiang jauh: 1-0.

Lima menit kemudian, Messi mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan bagi timnya setelah Luis Suárez dijatuhkan di kotak penalti.

Pemain Argentina itu melepaskan tendangan dari titik putih, tetapi hanya menghasilkan bola pelan ke sudut kiri yang dengan mudah bisa dihentikan. Dalam situasi rebound, Reguilón sempat mencetak gol, tetapi ia masuk terlalu cepat, jadi gol itu tidak disahkan.

Pada akhirnya, Inter Miami justru berhasil menyamakan kedudukan meski bertentangan dengan jalannya laga. Telasco Segovia berputar dengan indah melewati lawannya dan menuntaskan peluang ke sudut jauh.

Namun, di babak kedua Nashville benar-benar menggilas Inter Miami. Berkat gol Hany Mukhtar (dua kali) dan Sam Surridge, skor akhir 4-1 sudah terpampang di papan skor saat laga baru berjalan 63 menit.

Berkat kemenangan ini, Nashville kokoh di puncak klasemen Wilayah Timur. Setelah 19 laga, klub itu mengoleksi 43 poin. Inter Miami berada di posisi kedua dengan 38 poin dari jumlah pertandingan yang sama.