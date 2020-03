Lionel Messi: Mason Mount Salah Satu Yang Terbaik

Mount tidak pernah absen diturunkan Lampard sepanjang 29 laga EPL musim ini bergulir. Sebanyak 25 di antaranya, ia dipercaya sebagai starter.

Megabintang , Lionel Messi, memasukkan nama gelandang , Mason Mount (21 tahun), sebagai salah satu pemain muda potensial.

Hal tersebut diungkapkan Messi dalam momen kerja sama dengan produsen kartu sepakbola, Topps, Selasa (31/3).

Kapten timnas itu memilih kartu “Mount” untuk dikelompokkan dalam kategori “pemain muda yang bakal bersinar”.

“Setelah menyaksikannya bermain, dia [Mount] berpotensi menjadi salah satu yang terbaik,” ucap Messi, seperti dilansir dari Football London.

Mount memang terbilang tampil impresif pada musim ini, yang sekaligus musim debutnya bersama Chelsea

Sang pemain tidak pernah absen diturunkan dalam 29 laga di Liga Primer Inggris dengan sumbangan enam gol plus empat assist.

Mount juga mencuri perhatian pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate. Bersama The The Three Lions, nama pertama sudah mengantongi enam caps.

Sebelumnya era Frank Lampard, jebolan akademi Chelsea itu sempat dipinjamkan ke Vitesse dan .