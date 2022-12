Siapa yang tampil lebih impresif di Piala Dunia Qatar 2022 - Messi atau Mbappe? GOAL mengulasnya menjelang final!

Lionel Messi bakal berhadapan langsung dengan Kylian Mbappe di final Piala Dunia, Minggu (18/12) malam nanti, saat Argentina vs Prancis berebut supremasi sepakbola global.

Duo bintang Paris Saint-Germain tersebut menjelma pemain kunci bagi timnas masing-masing dan gol-gol mereka krusial membantu rekan-rekan mereka mencapai partai final Piala Dunia 2022. Namun, sejauh ini, siapa yang lebih bagus di antara mereka? Sebagus apa seorang kandidat GOAT masa depan yang sudah pernah menjuarai Piala Dunia dibandingkan dengan pemain terbaik sepanjang masa sejati yang telah meraih tujuh Ballon d'Or?

GOAL mengulas performa statistik Messi dan Mbappe di Piala Dunia 2022.

Lionel Messi vs Kylian Mbappe - gol di Piala Dunia 2022

Pemain Laga Gol xG Lionel Messi 6 5 4,75 Kylian Mbappe 6 5 3,46

Dalam kategori gol, Messi dan Mbappe sama-sama telah mencetak lima gol dalam enam pertandingan di Piala Dunia 2022. Mereka saling sikut di perburuan Sepatu Emas edisi kali ini.

Menit bermain Messi lebih banyak, karena Argentina melakoni babak tambahan bahkan adu penalti di perempat-final kontra Belanda, sehingga rasio gol per menitnya lebih rendah dibandingkan Mbappe, begitu pula rasio angka harapan gol per menitnya.

Dari lima gol Messi, tiga dicetak dari titik penalti. Di sisi lain gol-gol Mbappe selalu dicetak dari situasi open play.

Mbappe mencetak tiga gol di fase grup (satu vs Australia, dua vs Denmark), sebelum mencetak brace saat mengalahkan Polandia di 16 besar.

Namun striker PSG tersebut gagal masuk papan skor di perempat-final vs Inggris atau di semi-final kontra Maroko.

Lionel Messi vs Kylian Mbappe - assist di Piala Dunia 2022

Pemain Laga Assist xA Lionel Messi 6 3 1,63 Kylian Mbappe 6 2 1,23

Messi telah menyuplai assist lebih banyak dibandingkan Mbappe di Piala Dunia 2022, membantu terjadinya tiga gol bagi Argentina di laga-laga kontra Meksiko, Belanda, dan Kroasia.

Solo run-nya yang di luar nalar menjelang gol ketiga Argentina kontra Kroasia di semi-final, di mana ia 'mengayam-ayami' Josko Gvardiol, mengundang puja dan puji dari berbagai pandit dan penikmat sepakbola di seluruh dunia.

Mbappe, meanwhile, has laid on two goals at the tournament, setting Olivier Giroud up against Australia and then again against Poland.

Sementara itu Mbappe telah menyumbang dua assist sepanjang turnamen, untuk Olivier Giroud di laga melawan Australia dan Polandia.

Namun harus dicatat bahwa Messi bukan cuma playmaker utama Argentina, ia juga bertanggung jawab atas situasi bola mati sehingga mendapat sedikit keuntungan dibanding Mbappe.

Lionel Messi vs Kylian Mbappe - siapa yang lebih bagus di Piala Dunia 2022?

Statistik Lionel Messi Kylian Mbappe Jumlah penampilan 6 6 Menit bermain 570 477 Gol 5 5 xG (angka harapan gol) 4.75 3.76 Assist 3 2 Tembakan 27 25 Tembakan akurat 14 11 Peluang diciptakan 18 11 Dribble sukses 15 21 Umpan sukses (sepertiga akhir) 121 83

Sekilas, statistik akan mendapuk Messi lebih baik dibanding Mbappe di Piala Dunia 2022 ini, meski beda tipis.

Meski keduanya mencetak jumlah gol yang sama, Messi memiliki lebih banyak assist, tembakan, angka harapan gol lebih tinggi. Ia juga menciptakan lebih banyak peluang dan melakukan lebih banyak umpan sukses di area lawan.

Layak dicatat juga bahwa Mbappe cuma bisa mencetak gol di satu laga babak gugur, setelah gagal masuk papan skor di perempat-final dan semi-final, sementara Messi selalu mencetak gol di 16 besar, perempat-final, dan semi-final, menunjukkan kepemimpinannya sebagai kapten timnas Argentina.

Kendati demikian, Mbappe selalu terlihat berbahaya saat bermain untuk Prancis di sepanjang babak gugur meski tak ikut menyumbang gol. Statistik giringannya sungguh mengerikan dan sudah jelas bahwa bek-bek terbaik di dunia pun tak bisa mengawal Mbappe sepenuhnya.

Tapi tentu saja, segala statistik ini tak akan ada artinya saat kedua bintang ini berjumpa Minggu malam nanti. Pada akhirnya, siapa pun yang keluar sebagai juara Piala Dunia 2022 bakal diunggulkan dalam perdebatan soal siapa dari Messi dan Mbappe yang tampil lebih brilian di Qatar.