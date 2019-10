"Lionel Messi Jelek Di Timnas Bukan Karena Pemerintah Atau Federasi Yang Bermasalah"

Pencapain jomplang Messi di klub dan timnas coba dijawab oleh jurnalis investigatif asal Argentina, Federico Dario Teijeiro.

Jurnalis investigatif asal , Federico Dario Teijeiro, memaparkan opininya tentang kegagalan Lionel Messi untuk bersinar saat bermain bersama tim nasional.

Federico menjadi salah satu pembicara dalam konferensi Play the Game 2019 bertajuk "Athlete Power on the Rise" di Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat pada 13-16 Oktober.

Pada kesempatan kali ini, Federico memaparkan hasil investigasinya yang berjudul "Sisi Gelap Penyelenggaraan Olimpiade Remaja 2018 Buenos Aires: Korupsi dan Janji yang Tak Ditepati".

Kebetulan, Goal Indonesia berkesempatan meliput langsung konferensi tersebut dan memilih menghadiri presentasi Federico pada Senin (14/10).

"Soal Messi yang tidak menonjol di timnas Argentina, menurut saya bukan karena pemerintah atau federasi yang bermasalah," ucap Federico kepada Goal saat ditanya mengenai apakah Messi tampak ogah-ogahan di timnas juga dikarenakan faktor non-teknis tersebut.

"Messi dibentuk di Spanyol. Itu yang menurut saya yang membuat dia kesulitan bermain di luar Spanyol," kata dia.

"Belum lagi, jika kita berbicara menyoal perbedaan gaya bermain di timnas Argentina dan , pergantian pelatih, atau bongkar pasang rekan setim yang terlalu sering," tambahnya.

Memang, selama 15 tahun membela tim nasional, Messi telah dipimpin sembilan pelatih, mulai dari Jose Pekerman hingga Lionel Scaloni.

Adapun pencapaian terbaik Messi di level senior yakni hanya tiga kali menjadi finalis. Dua kali di Copa America dan sekali pada Piala Dunia 2014.

Sebaliknya, 10 trofi Spanyol diberikan Messi untuk Barca. Belum lagi empat trofi Liga Champions, enam , serta masing-masing tiga trofi untuk Piala Super Eropa dan Piala Dunia Antar Klub.