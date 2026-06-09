Empat tahun lalu di Qatar, Lionel Messi menemukan akhir yang sempurna. Ia mengangkat trofi Piala Dunia, mengisi slot terakhir yang kosong di lemari trofinya, dan seolah-olah telah menyempurnakan sepak bola. Namun, olahraga indah ini selalu menyisakan ruang untuk satu bab lagi.

Saat ikon berusia 38 tahun ini bersiap memimpin Argentina sebagai juara bertahan untuk Piala Dunia keenam yang memecahkan rekor, adidas telah mempersembahkan penghormatan tertinggi untuk karier internasionalnya. Hadirilah koleksi El Último Tango (The Last Dance), sebuah mahakarya nostalgia yang dirancang untuk penampilan terakhir sang G.O.A.T. di panggung dunia.

adidas

Dua puluh tahun setelah sang jenius remaja melakukan debut turnamennya, El Último Tango mengambil DNA estetika langsung dari sepatu legendaris +F50.6 TUNIT yang dikenakan Messi pada 2006. Saat itu, lini TUNIT merupakan terobosan revolusioner, modular, dan futuristik, serta terkenal dengan penutup tali yang memaksimalkan area tendangan. Untuk tahun 2026, adidas menggabungkan tampilan klasik era pertengahan 2000-an tersebut dengan puncak teknologi sepatu modern.

adidas

El Último Tango menafsirkan ulang siluet ikonik TUNIT melalui lensa modern. Desain putih dan biru berkilau ini mencerminkan warna Argentina sekaligus menghormati warisan era F50 yang membantu mendefinisikan generasi sepak bola. Merek ini tidak hanya mendandani Messi untuk lapangan, tetapi juga memberi penggemar kesempatan untuk mengenakan warisan tersebut. Koleksi kapsul ini mencakup koleksi pakaian dan sepatu di luar lapangan.

adidas

Potongan gaya hidup yang menonjol adalah sepatu kets Messi AdiStar Control 5, yang meniru palet warna putih, biru langit, dan emas dari sepatu sepak bolanya. Didampingi oleh setelan olahraga retro, kaos premium, dan aksesori, koleksi ini dirancang untuk menjadi tampilan streetwear ikonik turnamen bagi para pecinta sepak bola.

adidas

El Último Tango mewakili perayaan masa lalu sekaligus penghormatan terhadap penampilan terakhir di panggung dunia, menghormati seorang pemain yang warisannya telah melampaui generasi dan mendefinisikan ulang kehebatan dalam sepak bola.

Belanja: Koleksi adidas x Messi El Último Tango

Koleksi adidas El Último Tango kini tersedia untuk dibeli secara online di adidas.



