GOAT Dilarang Banyak Alasan, Leo! Messi Harus Selamatkan Argentina - Dan Warisannya Di Piala Dunia

Tata Martino tahu betul ia berada di posisi yang sangat uni.

"Saya tahu di mana saya dilahirkan," ucap pelatih timnas Meksiko itu kepada wartawan menjelang laga monumental versus tanah airnya, Argentina, Minggu (27/11) dini hari WIB.

"Sini saya kasih tahu tahun, nama rumah sakit, sampai kode pos kotanya. Tapi saya harus melakukan segala cara agar Meksiko menang."

Dan, untuk melakukan itu, ia harus menghentikan Lionel Messi, sosok yang pernah ia latih di Barcelona.

"Pesepakbola terbaik dalam 15 tahun terakhir," kata Martino soal Messi. "Menghentikannya... biasanya karena dia sedang main jelek saja alih-alih karena lawan memang bisa menghentikannya."

Haram hukumnya Messi main jelek di Stadion Lusail dini hari besok. Warisan Piala Dunia-nya dipertaruhkan.

Tak boleh banyak alasan. Boleh dibilang bahwa ini tim terbaik - atau paling tidak yang paling bersatu - Argentina yang pernah ia bela.

Mereka tiba di Qatar berbekal 36 laga tak terkalahkan. Rekor sepanjang masa sepakbola internasional (37, dipegang Italia) berada dalam jangkauan.

Tapi yang ada, mereka membuka kampanye Piala Dunia dengan kekalahan 2-1 di tangan Arab Saudi – tim yang berada 48 posisi lebih rendah daripada Albiceleste di peringkat FIFA.

Bicara soal kejutan, pertandingan tersebut jelas layak didapuk sebagai salah satu yang terbesar dalam buku sejarah Piala Dunia.

Lionel Scaloni mengaku anak asuhnya "terluka", hanya mampu duduk dalam keheningan di ruang ganti.

Mereka bukan satu-satunya yang kesulitan memproses kekalahan itu. Satu jurnalis Argentina terlihat banjir air mata di zona media pasca-laga.

"Hari yang sedih," aku Scaloni.

Padahal segalanya dimulai dengan sangat baik: Messi menebus dosa kegagalan penaltinya di laga pembuka Argentina kontra Islandia di Piala Dunia 2018 dengan mengeksekusi tendangan titik putih tanpa cela.

Namun setelah itu, mereka gagal memahami kualitas garis tinggi pertahanan Arab Saudi, tigal 'gol' babak pertama pun dianulir karena offside. Lalu, mereka harus membayar mahal, dengan Arab Saudi menciptakan kejutan seismik berkat gol sumbangan Saleh Al-Shehri dan Salem Al-Dawsari.

"Sulit untuk memahaminya karena dalam empat-lima menit, mereka mencetak dua gol," sesal Scaloni yang terang-terangan terguncang. "Kalau tidak salah itu satu-satunya tembakan akurat mereka."

Peragu boleh bilang Saudi beruntung, tapi tak ada yang bisa memungkiri bahwa Argentina gagal total merespons kesulitan di depan mata.

Begitu banyak pemain yang underperform. Di ITV, bekas kapten Manchester United Roy Keane terheran-heran melihat buruknya penampilan Angel Di Maria, sementara Cristian Romero begitu buruk sampai-sampai ia ditarik di babak kedua.

Namun yang paling horor adalah lini tengah, di mana Leandro Paredes dan Rodrigo De Paul tampil persis sesuai ekspektasi yang dibebankan ke mereka: dua pria yang tak bermain reguler musim ini.

Ini memang tidak mengejutkan, tapi pada akhirnya Messi yang paling banyak dihujani kritik di media sosial.

