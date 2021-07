Lionel Messi Gemilang, Argentina Langkahi Ekuador Demi Melaju Ke Semi-Final Copa America 2021

Satu gol dan dua assist Messi mengantarkan negaranya melaju ke empat besar Amerika Selatan

Lionel Messi yang kini masih berstatus tanpa klub berperan besar mengamankan tiket semi-final Copa America 2021 bagi Argentina.

Satu gol Messi dan dua assist-nya bagi Rodrigo De Paul dan Lautaro Martinez di Estádio Olímpico Pedro Ludovico saat perempat-final hari Minggu (4/7) pagi berhasil menaklukkan Ekuador.

Anak asuh Gustavo Alfaro itu harus rela menelan kekalahan 3-0 karena ambisi La Pulga yang membara untuk mempersembahkan trofi pertamanya bagi tanah kelahiran.

Argentina langsung tancap gas saat Leandro Paredes membebaskan Lautaro Martinez di belakang lini pertahanan Ekuador pada menit kedua, beruntung Hernan Galindez masih bisa melakukan penyelamatan.

Messi berkesempatan membawa anak asuh Lionel Scaloni unggul pada menit ke-22 setelah berhadapan satu lawan satu dengan Galindez hasil memotong back pass sembrono Carlos Gruezo, namun tendangan peraih enam Ballon d'Or itu hanya bisa mengenai tiang gawang.

Messi membayar kesalahannya dengan membredel pertahanan Ekuador lewat umpan terobosan kepada Nicolas Gonzalez. Galindez yang bergegas maju berhasil mencegahnya di luar kotak penalti, tetapi Messi berhasil mengumpan bola yang terlepas kepada Rodrigo De Paul dan gelandang itu sukses menceploskan bola di antara dua bek Ekuador untuk membawa Argentina unggul 1-0 pada menit ke-40.

Di menit ke-58, Enner Valencia menerima umpan Pervis Estupinan dan melepaskan tembakan dari sisi kiri, mengincar tiang dekat tetapi Emiliano Martinez bereaksi dengan baik dan berhasil menjauhkan bola.

De Paul feeds Messi on the edge of the box, who takes a touch before firing a curling strike towards the net. He connects well with his effort, but it sails just wide of the left post.

Messi lagi-lagi nyaris menorehkan namanya di papan skor buat Argentina pada menit ke-74, namun tembakan melengkung hasil umpan De Paul itu masih sedikit melebar di sisi kiri gawang Ekuador.

Albiceleste semakin mantap melangkah ke empat besar setelah Martinez mencetak gol jarak dekat pada menit ke-84. Messi lagi-lagi menyulap bola lepas menjadi assist setelah bek Ekuador Piero Hincapie kehilangan penguasaan gara-gara ditekan Angel Di Maria, 2-0 bagi Tim Tango.

Hincapie lagi-lagi jadi tumbal gol Argentina setelah secara ilegal mencegah peluang Di Maria di luar kotak penalti dan diganjar kartu merah. Messi yang menjadi algojo perekik berhasil melesatkan bola ke sudut kanan atas gawang tanpa bisa dicegah Galindez pada menit ke-90+3. Gol ini menjadi kali keempat Messi menorehkan namanya di papan skor Copa America 2021 dan berhak memuncaki tangga top skor sementara.

Dengan kemenangan ini, Messi masih berkesempatan untuk membawa pulang Copa America setelah keok di final edisi 2015 dan 2016, serta hanya mampu menempati posisi ketiga 2019 lalu.

Susunan Pemain

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Nahuel Molina, German Pezzella, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez.

Ekuador (4-2-3-1): Hernan Galindez; Angel Preciado, Piero Hincapie, Robert Arboleda, Pervis Estupinan; Angel Mena, Jhegson Mendez; Alan Steven Franco, Carlos Gruezo, Diego Palacios, Enner Valencia.