Lionel Messi (39) mengeluarkan pernyataan penting sehari setelah final Piala Dunia

Sehari setelah kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol, Lionel Messi akhirnya angkat bicara untuk pertama kalinya melalui Instagram. Kapten timnas Argentina berusia 39 tahun itu menyebut kekalahan tersebut sebagai kekecewaan yang sangat besar, namun di saat yang sama ia menekankan bahwa ia bangga atas apa yang telah diraih timnya selama turnamen tersebut.

Argentina kalah 1-0 dari Spanyol pada final yang digelar di East Rutherford, Minggu, setelah babak perpanjangan waktu. Ferran Torres mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dan membawa Spanyol meraih gelar juara dunia. Segera setelah pertandingan usai, Messi terekam sedang menangis saat mengucapkan selamat tinggal pada Piala Dunia keenamnya.

Sehari kemudian, sang superstar menyampaikan pesan kepada para pendukung Argentina melalui Instagram. “Rasa sakitnya sangat dalam dan akan butuh waktu sebelum luka ini sembuh. Namun, saya juga akan mengambil semua hal baik dari pengalaman ini. Pertandingan-pertandingan yang berhasil kami balikkan dengan memberikan segalanya akan selamanya terukir dalam ingatan.”

Messi juga menyoroti prestasi tim Argentina, yang sekali lagi berhasil mencapai final Piala Dunia. “Dengan dukungan seluruh negara serta kerja keras dan dedikasi kelompok ini, kami kembali berhasil masuk dalam jajaran negara-negara terbaik di dunia. Hari ini memang sulit untuk menghargai apa yang telah kami raih, tetapi kelompok ini telah mencapai dua final Piala Dunia berturut-turut.”

Selain itu, pemain berpengalaman ini mengucapkan terima kasih kepada para penggemar Argentina atas dukungan tanpa syarat mereka selama turnamen. “Terima kasih banyak atas setiap ucapan selamat dan setiap pesan. Sekali lagi, kami berhasil bersatu sebagai sebuah negara dan bersama-sama merasakan kebanggaan yang luar biasa karena menjadi warga Argentina.”

Meskipun mengalami kekalahan yang pahit, Messi tetap bersikap sportif terhadap juara dunia baru tersebut. “Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Spanyol atas gelar juara ini,” tutup sang penyerang dalam pesannya.

Bagi Messi, ini menandai berakhirnya partisipasinya yang keenam di Piala Dunia. Penyerang ini sempat dinobatkan sebagai juara dunia bersama Argentina pada 2022 setelah memenangkan final melawan Prancis, namun kini final Piala Dunia ketiganya berakhir dengan kekecewaan baru. Sebelumnya, ia juga pernah kalah dalam pertandingan final Piala Dunia 2014 melawan Jerman.

Secara individu, Messi kembali menampilkan performa yang mengesankan di turnamen ini. Pemain bernomor punggung 10 ini mencetak delapan gol dan kini telah mengoleksi 125 gol dalam 207 pertandingan internasional bersama Argentina.



