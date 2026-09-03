Bursa transfer telah berakhir, tetapi nama Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, masih menjadi sorotan besar dalam kancah sepak bola.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa pernyataan jurnalis Jose Alvarez dalam program El Chiringuito menghidupkan kembali skenario menarik, di mana Barcelona mungkin memiliki celah dalam aturan Financial Fair Play yang memungkinkan mereka merekrut pemain tersebut, sementara Atletico bisa saja terpaksa menjualnya pada Januari mendatang, di tengah situasi yang, menurut informasi yang beredar, dinilai oleh lingkungan sang pemain telah menjadi tidak berkelanjutan.

Jurnalis Spanyol itu menegaskan selama siaran langsung bahwa ia menerima pesan yang jelas dari lingkungan Julian Alvarez.

Ia menekankan, "Gagasan yang disampaikan oleh lingkungan Alvarez sangat menentukan, bahwa ia tidak ingin bermain lagi di Atletico Madrid. Situasinya akan menjadi tidak berkelanjutan dari sekarang hingga Januari. Lingkungan Julian meyakini bahwa Atletico-lah yang akan menawarkan Julian kepada Barcelona pada bursa transfer musim dingin."

Menurut versi ini, Atletico Madrid bisa saja terpaksa menghubungi Barcelona dan bertanya, "Apakah kalian menginginkannya?"

Diyakini bahwa tekanan di sekitar sang pemain, cemoohan setiap pekan, dan kelelahan psikologis yang dialami Alvarez telah membawa situasi ini ke titik kritis.

Jose Alvarez menjelaskan bahwa sang pemain akan mendapat cemoohan setiap pekan, dan bahwa ia tidak akan memiliki keinginan untuk bertahan bersama Atletico Madrid, hal yang bisa mendorong klub Madrid tersebut untuk menjualnya demi mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk melakukan transfer-transfer mereka sendiri.

Bahkan, sang jurnalis mengisyaratkan kemungkinan terjadinya perkembangan mencolok, dengan mengatakan, "Dari sekarang hingga Januari, perhatikan kemungkinan bahwa Atletico-lah yang akan mengangkat gagang telepon, karena situasinya akan menjadi tidak berkelanjutan."

Ada elemen penting lain dalam versi Jose Alvarez, yaitu munculnya pihak-pihak baru yang masuk ke dalam proses ini, orang-orang yang memiliki hubungan dengan kedua klub, dan mungkin bisa memengaruhi jalannya transfer tersebut.

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