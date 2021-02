'Lingardinho! - Debut Menawan Eks Manchester United Jesse Lingard Bersama West Ham United

Debut Jesse Lingard untuk West Ham United adalah sebuah impian, dengan pemain pinjaman dari Manchester United itu langsung mencetak dua gol tandang.

Dipinjamkan ke The Hammers pada Januari kemarin setelah tidak lagi mendapatkan tempat di Old Trafford, Lingard langsung membuktikan kualitasnya saat menghadapi Aston Villa.

Dalam lanjutan Liga Primer Inggris di Villa Park, Kamis (4/2) dini hari WIB, winger internasional Inggris berusia 28 tahun itu mengemas sepasang gol untuk menandai kemenangan West Ham 3-1 atas Villa.

Yang menarik adalah selebrasi euforiknya, meluncur dengan kedua lututnya, seakan-akan menunjukkan bahwa dirinya belum habis seperti anggapan banyak orang.

Fans West Ham langsung bereaksi positif atas performa moncer Lingard dalam laga perdananya bersama dengan pasukan dari London barat.

"Jesse Lingard terlihat sangat tajam untuk West Ham malam ini, segala sesuatu yang positif dari West Ham sejauh ini datang melalui dirinya," tulis salah satu akun suporter West Ham di Twitter.

Secara individu, Lingard memang menonjol karena dua golnya ke gawang Villa merupakan brace pertamanya di Liga Primer sejak terakhir kali melakukannya pada Desember 2018.

Jagat maya pun dibuat gempar dengan performa apiknya, hingga bermunculan "meme" unik yang banyak menujulukinya sebagai Lingardinho.

He shoots, he scores! Lingardinho scores on his debut for West Ham 🔥👏 pic.twitter.com/6MehAZJjA7