Lima pemain emas Mourinho: pilar tak tergantikan di Real Madrid

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, dengan jelas menetapkan daftar pemain yang tak tersentuh, dan Anda tak perlu mencari lama untuk mengetahui identitas mereka, sebab cukup melihat susunan utama Real Madrid sejak awal musim.

Mbappe, Vinicius, Bellingham, Valverde, dan Courtois, hingga kini adalah lima pemain satu-satunya yang memulai seluruh enam pertandingan resmi bersama pelatih asal Portugal itu, sehingga membentuk fondasi utama yang menjadi dasar Mourinho membangun proyek baru Real Madrid.

Lima nama, dan lima peran berbeda, tetapi kesamaan di antara mereka adalah kepercayaan mutlak dari sang pelatih asal Portugal, yang memberi kelima pemain ini prioritas sejak awal musim, di saat sosok timnya mulai terbentuk secara lebih jelas.

Sejujurnya, kelima pemain ini selalu memiliki tempat istimewa dalam skuad Real Madrid, dan jarang sekali salah satu dari mereka memulai laga penting dari bangku cadangan. Namun situasi pada musim lalu, dan pada fase yang hampir sama, sedikit berbeda.

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Jude Bellingham saat itu masih dalam masa pemulihan dari cedera bahunya, sementara Vinicius Junior bergantian antara tampil sebagai starter dan duduk di bangku cadangan, sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca".

Adapun bersama Mourinho, segala sesuatunya berjalan lebih mulus, tanpa kemunduran atau kejutan besar, dan hasilnya adalah lima kemenangan dari enam pertandingan, dengan ketergantungan yang jelas pada lima pemain yang kini menjadi tulang punggung tim.

Mourinho tidak sekadar memberi mereka kepercayaan, melainkan juga menempatkan ulang sebagian dari mereka dalam bentuk yang ia yakini lebih melayani kepentingan tim, hal yang terlihat jelas dalam peran-peran baru yang didapat sejumlah pemain tersebut.

Mbappe: Mesin Gol

Kylian Mbappe berada di barisan terdepan dari kelima pemain ini dilihat dari penampilan dan statistik, setelah memulai musim dengan performa ofensif yang menakjubkan, dan mencetak tujuh gol hanya dalam enam pertandingan.

Rata-rata ketajaman luar biasa ini membuka pintu bagi pemain Prancis itu untuk meraih angka yang besar dengan seragam Real Madrid, sebab jika ia mempertahankan levelnya saat ini, ia bisa mencapai batas 100 gol bersama klub hanya dalam dua musim, dan ia hanya berjarak tujuh gol tambahan dari angka tersebut.

Tak diragukan lagi bahwa Cristiano Ronaldo, yang merupakan panutan yang tak bisa diabaikan bagi Mbappe, hadir dalam perhitungan penyerang Prancis itu. Bintang Portugal itu berhasil mencapai angka tersebut pada musim ketiganya bersama Real Madrid, sementara tampaknya Mbappe telah menetapkan tanggal 2 November sebagai jadwal dalam kalendernya, sebagai tanggal yang ia targetkan untuk menyamai rekor ketajaman gol dari panutan tertingginya.

Dengan melihat awal musimnya saat ini, tampaknya Mbappe tengah menjalani salah satu periode terbaiknya sejak tiba di ibu kota Spanyol, hal yang menjelaskan posisi istimewanya dalam perhitungan Mourinho.

Vinicius: Menunggu Ledakan

Di sisi lain, rekannya di lini serang, Vinicius Junior, masih menunggu untuk mengembalikan level terbaiknya.

Pemain Brasil itu hanya mencetak satu gol di liga, ditambah tiga assist, dan hingga kini belum tampil dengan ketajaman ofensif yang biasa ia tunjukkan, sebab sentuhan akhir dan akurasi di depan gawang masih jauh dari level yang biasa disaksikan para suporter Real Madrid darinya.

Namun ada sisi lain dalam penampilan Vinicius yang mulai menarik perhatian, dan mungkin bagi Mourinho memiliki arti yang tak kalah penting dari gol dan assist.

Dalam pertandingan melawan Inter Milan, pemain Brasil itu menunjukkan komitmen yang besar dari sisi defensif, dan berhasil merebut bola sembilan kali, sebuah angka yang belum pernah dicapai seorang penyerang Real Madrid selama lebih dari satu dekade. Di sinilah tepatnya terlihat pengaruh Mourinho, yang menginginkan Vinicius menjadi lebih komplet, dan agar kontribusinya tidak terbatas pada menciptakan ancaman ofensif.

Pelatih asal Portugal itu sesungguhnya telah memberi peringatan bahwa Vinicius akan kembali dengan kuat, dan mungkin komitmen taktis serta kerja kolektif inilah jalan yang dibutuhkan pemain itu untuk mengembalikan versi terbaiknya.

Bellingham: Kembali ke Tempat yang Tepat

Adapun Jude Bellingham, ia kembali membuktikan bahwa dirinya adalah pemain yang tak tergantikan, setelah menjadi salah satu elemen paling menonjol Real Madrid sejak kembali bermain. Bintang Inggris itu menjadi salah satu pemain paling menonjol pada periode lalu, setelah mencetak tujuh gol di Piala Dunia, sehingga sekali lagi menegaskan kemampuannya untuk menciptakan perbedaan ketika bergerak di area ofensif, khususnya di belakang penyerang.

Dan inilah tepatnya peran yang dikembalikan Mourinho kepadanya. Jelas terlihat bahwa pelatih asal Portugal itu tidak ingin Bellingham bermain di posisi bek kiri ganda, peran yang menguras tenaganya dan menjauhkannya dari area di mana ia bisa menjadi paling berbahaya, terutama kotak penalti dan sekitarnya.

Karena itu Mourinho mengembalikannya ke tempat yang memberinya kebebasan lebih besar untuk maju dan bergerak di antara lini, hal yang mulai tercermin pada statistik dan penampilannya. Selama enam pertandingan pertama, Bellingham mencetak tiga gol dan menciptakan dua gol, memberikan kilasan dari levelnya yang luar biasa yang ia tunjukkan selama musim 2023-2024, ketika ia menjelma menjadi salah satu bintang paling menonjol Real Madrid.

Valverde: Kekuatan yang Dibutuhkan Mourinho

Federico Valverde tampak lebih bahagia kembali, setelah jejak periode di mana ia terpaksa bermain di posisi bek lenyap sepenuhnya, sebuah babak sementara dalam karirnya yang tak pernah dipikirkan Mourinho untuk dilanjutkan.

Pemain Uruguay itu juga tak lagi tampil di sayap, sebab ia telah menjadi bagian utama dari duet gelandang jangkar, peran yang memberi tim banyak kekuatan fisik dan daya tahan.

Valverde belum tentu pemain paling berbakat dari sisi teknik di lini tengah, tetapi Mourinho tidak menuntutnya untuk memainkan peran tersebut, karena tanggung jawab mengatur permainan dan keterampilan teknis lebih banyak berada di pundak dua rekannya, Tchouameni dan Bernardo Silva.

Adapun tugas Valverde adalah menyediakan kekuatan fisik, tekanan, lari yang terus-menerus, dan kemampuan menutup ruang, di samping kepribadian kepemimpinan yang dibutuhkan tim di tengah lapangan. Karena itu kehadirannya menjadi utama dalam perhitungan Mourinho, bahkan ketika nama-nama lain di sekitarnya berubah.

Courtois: Kiper yang Terbiasa Menyelamatkan Real Madrid

Pembicaraan tentang lima pemain Mourinho tidak akan lengkap tanpa Thibaut Courtois, yang terus menjalankan perannya seperti biasa di antara mistar gawang, dan tampil dalam banyak kesempatan sebagai salah satu alasan terpenting bertahannya Real Madrid dalam pertandingan.

Kegemilangan kiper Belgia itu mungkin terlihat sebagai hal yang biasa bagi para suporter Real Madrid, tetapi ia tetap menentukan setiap kali ia tampil. Courtois tampil gemilang secara mencolok menghadapi Inter Milan, lalu kembali ke sorotan dengan penyelamatan-penyelamatan penting yang menyelamatkan timnya selama periode tekanan menghadapi Rayo Vallecano.

Meski demikian, menjaga gawang tetap bersih masih menjadi masalah bagi Real Madrid, sebuah masalah yang tanggung jawabnya tidak bisa dibebankan kepada kiper seorang diri, karena organisasi pertahanan adalah tanggung jawab kolektif.

Tim ini hanya sekali menjaga gawangnya tetap bersih, yaitu menghadapi Malaga, hal yang mengungkapkan bahwa tantangan sesungguhnya melampaui Courtois hingga ke seluruh sistem pertahanan.

Kiper menjalankan perannya, tetapi melindungi gawang Real Madrid membutuhkan usaha seluruh pemain, hal yang dipahami betul oleh Mourinho.

5 Pemain: Proyek Mourinho Dimulai dari Sini

Pada akhirnya, gambarannya tampak jelas di hadapan Jose Mourinho. Lima pemain kini menjadi tulang punggung Real Madrid yang baru: Mbappe, Vinicius, Bellingham, Valverde, dan Courtois.

Masing-masing dari mereka memiliki peran berbeda, dan masing-masing memiliki fungsi tertentu dalam sistem pelatih asal Portugal itu, tetapi penghubung di antara mereka adalah kepercayaan yang diberikan Mourinho kepada mereka sejak awal.

Musim masih panjang, dan sudah pasti perubahan akan datang, serta kebutuhan untuk rotasi dan mengistirahatkan sebagian elemen akan muncul seiring bergulirnya pertandingan, tetapi sang pelatih tampaknya sudah memastikan identitas para pemain utamanya.

Dengan melihat awal musim dan hasil yang telah diraih Real Madrid, tampaknya Mourinho tahu betul bagaimana memanfaatkan kepercayaannya kepada kelima pemain ini, dan bagaimana membangun di sekitar mereka sebuah tim yang memiliki perpaduan kekuatan, pengalaman, kecepatan, dan kemampuan menciptakan perbedaan.

Hanya lima pemain yang memulai seluruh enam pertandingan, tetapi pengaruh mereka melampaui sekadar keberadaan dalam susunan pemain, karena mereka hingga kini merepresentasikan sosok awal Real Madrid yang ingin dipimpin Mourinho menuju persaingan gelar.