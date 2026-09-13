Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Polandia itu kembali menegaskan nilai olahraganya saat bermain imbang melawan klub dari Florida tersebut. Lewandowski, yang memimpin tim sebagai kapten pada Kamis, mencetak gol yang sempat membawa Chicago unggul.

Itu bukan kali pertama penyerang 38 tahun itu memberi pernyataan tegas di Amerika Serikat. Sejak pindah secara bebas transfer pada musim panas, pemain veteran itu sudah membukukan tujuh gol dan dua assist dalam 13 pertandingan kompetitif.

Ketajaman itulah yang juga sangat mengesankan pelatihnya. "Kemauan untuk merebut bola dan kemudian menendangnya ke gawang dengan cara seperti itu. Tidak banyak striker di liga ini yang bisa mencetak gol seperti itu," jelas Berhalter.

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Apa yang paling dipuji Gregg Berhalter dari Robert Lewandowski?

Selain kontribusi di lapangan, pelatih Chicago itu terutama menyoroti kualitas pribadi dan pengaruh rekrutan anyar tersebut terhadap hierarki di dalam skuad. Mantan pemain Bayern Munchen itu disebut telah mengubah struktur di Illinois secara nyata dalam waktu yang sangat singkat dan meningkatkan level di semua aspek.

"Komunikasi dalam tim mungkin lima kali lebih baik sejak Robert ada di sini, dan itu adalah bagian penting dari perannya. Dia menunjukkan bahwa dia ingin menang, Anda bisa melihat betapa pentingnya hal itu baginya," lanjut Berhalter. Namun, untuk lebih meningkatkan produktivitas Lewandowski, sang pelatih juga menuntut rekan-rekan setim pemain Polandia itu: "Kami hanya perlu bekerja lebih baik lagi untuk menempatkannya di posisi yang bagus."

Kepindahan Lewandowski ke Amerika Utara sebenarnya sudah terlihat sejak musim semi. Pada Mei, sang striker kemudian secara resmi mengumumkan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya yang habis bersama Barcelona. Chicago Fire lalu bergerak pada akhir Juni dan mengamankan jasa pemain luar biasa yang berstatus bebas transfer itu per 1 Juli. Tak lama sebelumnya, Lewandowski gagal melewati Swedia bersama tim nasional Polandia di play-off Piala Dunia.

Robert Lewandowski total memenangi 14 gelar liga

Dengan langkah ke Amerika Serikat, penyerang itu membuka babak baru dalam karier yang luar biasa. Di Jerman, Spanyol, dan negara asalnya Polandia, sang penyerang mengoleksi total 14 gelar liga. Kesuksesan terbesar dalam kariernya ia rayakan pada 2020, saat memenangi Liga Champions bersama Bayern Munchen dan melengkapi treble. Di level internasional pun ia menetapkan standar: dengan 167 caps dan 89 gol, ia adalah pemegang rekor penampilan dan pencetak gol terbanyak negaranya tanpa tanding.

Di Chicago, Lewandowski mengikuti jejak nama besar. Di Fire, ia menapaki jejak Bastian Schweinsteiger. Mantan rekan setimnya semasa di Munchen itu bermain untuk franchise MLS tersebut selama hampir tiga tahun sejak 2017, sebelum mengakhiri karier profesionalnya di sana pada musim gugur 2019.