Siapa sanggup menghentikan Erling Haaland?

Striker baru yang baru direkrut dari Red Bull Salzburg itu kembali menorehkan performa fantastis pada Sabtu (25/1) dini hari WIB melawan Koln, atau hanya sepekan setelah ia melakoni debut sensasional dengan mengemas hat-trick ke gawang .

Dalam laga keduanya di Jerman itu, Haaland kembali turun dari bangku cadangan. Namun, striker 19 tahun itu tetap sanggup mengemas dua gol untuk membantu Dortmund menang telak 5-1.

Haaland baru masuk di menit ke-65 untuk usai menggantikan Thorgan Hazard. Baru 12 menit berada di lapangan, Haaland langsung membuka skor. Di menit ke-87, dia merampungkan umpan matang Mahmoud Dahoud untuk memungkasi pesta lima gol Dortmund.

Tambahan dua gol ke gawang Koln ini membuat Haaland kini sudah mengemas lima gol di Bundesliga hanya dari dua laga atau lebih tepatnya 57 menit, sebagaimana dicatat Opta.

Ini jadi rekor baru di Bundesliga. Sebelumnya, belum pernah ada pemain yang mencetak lima gol pertamanya di Bundesliga dengan tempo sesingkat itu.

57 - @BlackYellow 's @ErlingHaaland needed only 57 minutes played for his 5th #Bundesliga goal - new Bundesliga record. Lightning. #BVBKOE pic.twitter.com/kNvrWur1d6