Lill membuka pintu bagi Real Madrid dan menetapkan harga Bouadi

Bintang muda Maroko, Ayub Bouadi (18 tahun), kini menjadi pusat persaingan sengit di Eropa antara klub-klub besar Benua Tua, setelah penampilannya yang menawan bersama Lille (Prancis) dan tim nasional Maroko di Piala Dunia 2026.

Jurnalis Jerman Patrick Berger mengungkapkan melalui jaringan "Sky Sport" bahwa manajemen Lille kini bersedia melepas gelandang tengah tersebut dengan tawaran mulai dari 70 juta euro, angka yang mencerminkan nilai pasarnya yang terus meningkat berkat penampilannya yang luar biasa di Piala Dunia.

Real Madrid memimpin daftar klub yang sangat tertarik; di mana para pencari bakat klub tersebut, termasuk manajer teknis pencari bakat Johnny Calafat, menghadiri pertandingan Maroko melawan Brasil untuk mengamati sang pemain secara langsung, dan ia dipandang di Bernabéu sebagai talenta yang luar biasa.

Di sisi lain, Arsenal termasuk di antara klub pertama yang tertarik pada "mutiara" Maroko ini. "The Gunners" sedang melakukan pembicaraan berkelanjutan dengan sang pemain dan lingkarannya, dengan rencana untuk mengintensifkan negosiasi setelah Piala Dunia berakhir, sementara klub-klub ternama lainnya seperti Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea, dan Bayern Munich memantau situasi ini dengan cermat.

Kontrak Bouadi yang berlaku hingga Juni 2029, yang ditandatanganinya pada Desember lalu, memberikan klubnya, Lille, daya tawar yang besar, terutama setelah pernyataan sebelumnya dari presiden klub, Olivier Litong: “50 juta euro tidak cukup… kami membutuhkan tawaran yang luar biasa,” sehingga 70 juta euro kini menjadi batas minimum.

Tampaknya musim panas mendatang akan menjadi saksi pertarungan sengit untuk merekrut talenta asal Maroko ini, dalam sebuah kesepakatan yang berpotensi memecahkan rekor transfer pemain muda Afrika, serta mengubah peta kekuatan di Eropa.