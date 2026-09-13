Lihat! Henk Veerman mengesankan dengan gol ajaib barunya

Henk Veerman kembali mencetak gol indah di Keuken Kampioen Divisie pada Minggu. Sang penyerang membantu FC Volendam meraih kemenangan 2-0 atas FC Den Bosch lewat tendangan salto yang artistik.

Pertandingan di Kras Stadion masih berlangsung seimbang sebelum jeda. Kedua tim mendapatkan peluang, tetapi tidak ada gol yang tercipta dalam 45 menit pertama.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Volendam akhirnya memecah kebuntuan. Dari sebuah serangan yang berawal dari tendangan bebas, Veerman mendapatkan bola di dalam kotak penalti, lalu membuat kiper Pepijn van de Merbel tak berkutik lewat tendangan salto yang luar biasa: 1-0.

Itu kembali menjadi gol istimewa dari Veerman. Pada akhir Agustus, sang penyerang juga mencuri perhatian saat menghadapi FC Dordrecht, dalam laga yang dimenangi Volendam 6-1, lewat sebuah gol tumit yang indah.

FC Den Bosch nyaris langsung mendapatkan peluang untuk menyamakan kedudukan setelah gol pembuka tersebut. Namun, tembakan Devon De Corte tipis melebar dari gawang Volendam.

Tak lama kemudian, Reuven Niemeijer menggandakan keunggulan tim tuan rumah. Gelandang itu mencetak gol kedua pada menit ke-64, setelah Mike Kleijn sesaat sebelumnya lolos dari kartu kuning kedua.

Volendam kemudian tidak lagi melepaskan keunggulan tersebut. FC Den Bosch mencoba memaksakan sesuatu lewat beberapa pergantian pemain, tetapi tidak lagi mampu menembus kiper dan lini pertahanan tim tuan rumah.







