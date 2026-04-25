Mika Godts tampil memukau pada Sabtu malam di Stadion Rat Verlegh. Bintang Ajax ini mencetak gol kedua (0-2) melawan NAC Breda menjelang akhir babak pertama dengan sebuah gol yang sangat indah.

Gol Godts ini akan menjadi bahan pembicaraan dalam waktu yang lama. Setelah serangan balik yang cepat, ia dikirim ke area dalam oleh Wout Weghorst, lalu dengan gemilang melewati empat pemain NAC. Selanjutnya, penyerang ini juga mengelabui kiper dan dengan tenang menyarangkan bola ke gawang kosong: 0-2.

Komentator ESPN, Sjors Blaauw, langsung membuat perbandingan yang mencolok. Ia merujuk pada gol solo legendaris Zlatan Ibrahimovic pada tahun 2004, yang juga dicetak saat membela Ajax melawan NAC Breda.

"Ini benar-benar gol indah dari Godts," kata sang reporter. "Gol yang begitu indah hingga membuat orang ingin menciumnya!"

Godts juga memainkan peran penting pada gol pertama. Ia tetap tenang dan memberikan umpan matang kepada Oscar Gloukh, yang mencetak gol 0-1. Dengan demikian, pemain asal Belgia itu telah meninggalkan jejaknya di awal pertandingan.







