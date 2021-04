Liga Super Eropa Kandas, Andrea Agnelli Mundur Sebagai Presiden Juventus

Andrea Agnelli dikabarkan melepaskan jabatannya sebagai presiden Juventus pasca-megaproyek Liga Super Eropa batal terwujud.

Seperti dilansir dari The Independent, Agnelli menjadi salah satu petinggi dari 12 klub penganggas Liga Super yang mengundurkan diri.

Sebelumnya, Agnelli—yang memimpin Juve sejak 2010—ditunjuk sebagai wakil ketua Liga Super. Ia berada di bawah ketua yang sekaligus presiden Real Madrid, Florentino Perez.

Belum ada kepastian menyoal kabar ini. Pihak Juve menegaskan bahwa Agnelli masih menjabat sebagai presiden klub meski desakan mundur terus kencang.

