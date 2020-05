Liga Primer Inggris Diperbolehkan Kembali Bergulir 1 Juni

Pandemi virus corona menimbulkan gangguan besar, terutama di sepakbola Inggris, tetapi masih ada secercah harapan untuk menuntaskan musim ini.

Pemerintah telah merilis 50 halaman dokumen untuk mengangkat karantina akibat virus corona di Inggris yang membuat Liga Primer Inggris berpotensi bisa kembali bergulir pada 1 Juni.

Panduan untuk keluar dari karantina telah dirilis pada Senin siang waktu setempat, aturan jaga jarak sosial akan tetap diberlakukan dengan berbagai aktivitas akan bisa dimulai kembali di seluruh negara.

Langkah kedua "roadmap" Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memperbolehkan musim sepakbola saat ini kembali dilanjutkan bulan depan, dengan semua pertandingan tersisa akan digelar tanpa penonton hingga keamanan terjamin.

Dokumen baru berjudul 'Our Plan to Rebuild: The UK Government's Covid-19 Recovery Strategy', dan pengangkatan pembatasan masih tergantung pada kepatuhan berkelanjutan terhadap protokol yang telah ditetapkan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19.

Apakah suporter akan bisa datang langsung ke pertandingan sebelum akhir musim masih belum bisa dipastikan, karena langkah ketiga mengusulkan pembukaan kembali tempat-tempat seperti bioskop dan tempat cukur rambut pada Juli, tetapi dengan peringatan: "Beberapa tempat yang, dengan didesain, ramai dan mungkin sulit menerapkan aturan jaga jarak mungkin masih belum bisa kembali dibuka dengan aman pada titik ini, atau mungkin hanya bisa dibuka kembali sebagian.

"Namun demikian, pemerintah berharap bisa membuka sebanyak mungkin tempat bisnis dan tempat umum jika data dan informasi pada saat itu memungkinkan.

"Untuk memfasilitasi pembukaan kembali yang tercepat dari jenis-jenis bisnis dan tempat umum berisiko tinggi seperti itu, pemerintah dengan hati-hati akan secara bertahap memulai pembukaan kembali untuk menguji kemampuan mereka beradaptasi pada pedoman pengamanan Covid-19 yang baru.

"Pemerintah juga akan mengawasi secara hati-hati efek dari pembukaan kembali tempat-tempat serupa lain di dunia, dengan berjalan.

"Pemerintah akan membentuk serangkaian gugus tugas untuk bekerja dengan erat bersama para pemangku kepentingan dalam sektor-sektor ini untuk mengembangkan cara di mana mereka bisa menjalankan tempat bisnis dan tempat umum ini secara aman."

Dokumen itu berlanjut dengan menyatakan bahwa fans diberi akses ke stadion selama musim panas "hanya mungkin sepenuhnya bisa dilakukan tergantung pada pengurangan jumlah infeksi".

Beberapa klub Liga Primer Inggris sudah menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap 'Project Restart', dengan , dan & Hove Albions cemas tentang prospek keuntungan tuan rumah menjadi hilang.

Sebagian pemain juga secara terbuka menyatakan keraguan bisa kembali ke lapangan, termasuk bintang Sergio Aguero dan pemain Antonio Rudiger, di tengah meningkatnya kasus virus corona di Inggris.

Tiga pemain Brighton telah menjalani karantina sepanjang pekan lalu setelah dinyatakan positif, selain itu Spanyol dan Jerman juga memiliki masalah yang sama ketika berusaha membuka kembali kompetisi Spanyol dan Jerman.