Hasil Undian Fase Grup Liga Europa 2022/23: Perjuangan Manchester United & Arsenal Dimulai

Dua klub unggulan asal Inggris, Manchester United dan Arsenal sudah mengetahui lawan-lawan mereka di fase grup Liga Europa musim ini.

Fase grup dimulai pada 8 September

Setan Merah menjuarai turnamen ini pada 2017

The Gunners kembali ke Eropa setelah 12 bulan absen

APA YANG TERJADI? Pasukan Erik ten Hag akan berhadapan dengan Real Sociedad, Sheriff dan Omonia di Grup E, sementara anak asuh Mikel Arteta akan memimpin pasukannya menghadapi Bodo/Glimt dan FC Zurich di Grup A. Di tempat lain, AS Roma arahan Jose Mourinho - yang menjuarai Europa Conference League musim lalu - terundi di Grup C bersama Ludogorets, Real Betis dan HJK Helsinki.

DATA & FAKTA: Trofi terakhir yang diraih Manchester United adalah Liga europa pada 2016/17, ketika diasuh oleh Mourinho. Arsenal absen dari panggung Eropa sepenuhnya musim lalu, namun sekarang kembali ke kompetisi di mana mereka mencapai final pada 2019.

Fase grup Liga Europa 2022/23 akan berlangsung pada 8 September dengan enam hari pertandingan yang berlangsung sampai 3 November. Fase gugur turnamen akan dimulai pada Februari 2023, dengan partai final akan diadakan di Puskas Arena di Budapest pada 31 Mei.

FOTO-FOTO TERKAIT LIGA EUROPA:

Getty

Getty Images

Getty Images

TAHUKAH ANDA? Manchester United sebelumnya belum pernah menghadapi wakil Moldova di kompetisi Eropa sebelumnya/ Faktanya, satu-satunya klub Inggris yang pernah melakukannya adalah Tottenham Hotspur, yang menghadapi Zimbru Manchester United have never previously faced a Moldovan opponent in European competition before. The only English club to do so, in fact, is Spurs, who faced Zimbru Chisinau in the 1999/00 UEFA Cup and Sheriff Tiraspol in the 2013/14 Europa League.

Arsenal telah memenangkan keenam pertemuan Eropa mereka sebelumnya dengan lawan asal Swiss, lawan yang paling sering mereka hadapi dari negara tertentu di Eropa saat memenangkan 100% pertandingan mereka.

HASIL UNDIAN:

Berikut ini hasil undian selengkapnya…

Twitter

Rivalitas lama hidup kembali...

Twitter

APA SELANJUTNYA? Finis empat besar mungkin menjadi prioritas bagi United dan Arsenal pada 2022/23, namun kedua klub sadar akan kebutuhan untuk memberi pembuktian raihan trofi bergengsi dan Liga Europa menawarkan mereka kesempatan itu sekaligus jalur lolos otomatis ke Liga Champions musim depan.