Seorang juara bersejarah di Liga Joue Elite (Liga Arab Saudi U-21) semakin dekat untuk meninggalkan klub Al Ittihad selama periode transfer musim panas ini.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" menyatakan bahwa klub Al Ittihad telah mencapai kesepakatan dengan Al Ettifaq untuk melakukan transaksi pertukaran secara pinjaman, di mana penyerang mudanya, Talal Haji, akan pergi, dengan imbalan merekrut kiper Faisal Al Shamri.

Haji akan meninggalkan Al Ittihad setelah mencatatkan angka bersejarah pada musim lalu di Liga Joue Elite, di mana ia menjadi pemain pertama yang mencetak 6 gol "double hat-trick" dalam satu pertandingan di kompetisi tersebut.

"Double hat-trick" pemain berusia 19 tahun itu terjadi saat mengalahkan Al Bukayriyah dengan skor 7-1, pada 8 Maret lalu, di pekan kedelapan belas Liga Arab Saudi U-21.

Nama Haji mencuat bersama Al Ittihad sekitar 3 tahun lalu, tepatnya pada musim panas 2023, ketika ia dipromosikan ke tim utama, bersamaan dengan perekrutan penyerang Prancis Karim Benzema dari Real Madrid.

Pada musim pertamanya, dan ketika usianya baru 16 tahun, Haji berhasil tampil dalam 13 pertandingan, dua di antaranya sebagai pemain penuh untuk menggantikan absennya Benzema, dan selama pertandingan-pertandingan itu ia mencetak dua gol serta menyumbang 3 assist.

Namun, performa penyerang muda Saudi itu kemudian menurun, sehingga memaksa Al Ittihad meminjamkannya ke Al Riyadh pada 2025, tetapi ia hanya mencetak satu gol dalam 15 pertandingan.

Perlu disebutkan bahwa periode transfer musim panas di Liga Arab Saudi U-21 berlangsung hingga 20 September ini, setelah berakhir di Liga Roshn pada tanggal 6 di bulan yang sama.