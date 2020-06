Liga Champions Mungkin Dilanjutkan Dengan Turnamen Mini Di Lisbon

Lisbon berpeluang besar menjadi tuan rumah karena menawarkan netralitas setelah semua tim Portugal telah gugur di Liga Champions musim ini.

UEFA sedang mempertimbangkan untuk menuntaskan Liga Champions musim 2019/20 dengan format turnamen mini dan Lisbon menjadi salah satu dari tiga opsi tuan rumah.

Kampanye Liga Champions musim ini telah terhenti sejak Maret lalu karena pandemi virus corona, dengan menyisakan empat pertandingan leg kedua babak 16 besar yang belum dimainkan, bersama dengan sisa turnamen.

Menurut laporan surat kabar Jerman, Bild, UEFA mempertimbangkan untuk melanjutkan sisa kompetisi musim ini dengan format turnamen mini yang diadakan di satu tempat mulai fase perempat-final, di tengah kekhawatiran bahwa Istanbul, kota yang seharusnya menggelar laga final pada bulan lalu, tidak akan mampu bertindak sebagai semestinya jika kampanye berlanjut.

Sejauh ini, akses menuju kota terbesar di Turki itu masih terbatas dan pemerintah negara tersebut tidak akan mengambil risiko dengan adanya wabah COVID-19 dan menggelar final tanpa potensi kehadiran 100.000 penonton di stadion memaksa UEFA menggodok opsi lain, seperti yang juga dikabarkan oleh ESPN.

Istanbul masih tetap menjadi pertimbangan, selain sekarang UEFA juga mengamati kemungkinan menggelar sisa kompetisi di Jerman dan .

Lisbon, ibu kota Portugal, kini menjadi kandidat kuat untuk bisa menjadi tuan rumah karena punya dua stadion modern yakni Estadio da Luz milik dan markas CP, Estadio Jose Alvalade yang keduanya hanya berjarak 5km. Estadio da Luz pernah menggelar final Liga Champions 2014 yang dimenangkan setelah mengalahkan .

Aktivitas sepakbola di Portugal juga telah kembali selepas terhenti karena virus corona, dan Lisbon menawarkan netralitas kepada UEFA karena semua klub Portugal telah tereliminasi dari Liga Champions musim ini sebelum bergulirnya babak 16 besar.

Sementara di Jerman, Commerzbank Arena milik juga dipertimbangkan menjadi tuan rumah karena fasilitas modern yang ada di sana dan perjalanan yang tidak jauh jika ditempuh dari bandara internasional kota tersebut, Frankfurt am Main.

UEFA diyakini akan membuat keputusan terkait hal ini ketika menggelar sidah komite eksekutif mereka pada akhir bulan ini.

Liga Champions, serta juga Liga Europa, terhenti di babak 16 besar dengan Atletico Madrid, , dan baru yang memastikan lolos ke perempat-final.

Empat laga leg kedua lainnya masih belum dimainkan, yakni vs Real Madrid, vs , vs and vs .