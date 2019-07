Liga 1 2019: Perseru Badak Lampung FC Resmi Pecat Jan Saragih

Jan diputus kontrak setelah memimpin BLFC dalam 11 laga Liga 1 2019.

LIPUTAN RIZKI ANUGRAH DARI LAMPUNG

Perseru Badak Lampung FC (BLFC) akhirnya resmi mendepak pelatih Jan Saragih. Ini tampaknya tidak lepas dari performa buruk tim yang hanya meraih dua kemenangan, tiga imbang, dan menderita enam kekalahan.

Terakhir, BLFC harus mengakui keunggulan Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, skor 5-1, Sabtu (27/7). Pengumuman diputus kontraknya Jan, diberitahukan BLFC melalui akun instagram resmi klub, Minggu (28/7).

"Terima kasih coach Jan! Untuk jasamu, energimu, pengabdianmu. Kami segenap keluarga besar BLFC akan terus mengenang segala kontribusi yang telah kau berikan di depan maupun di belakang layar. Goodluck coach for your next journey!" tulis BLFC.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Sebelumnya, suporter BLFC dalam beberapa waktu belakangan juga sudah mengapungkan tuntutan agar Jan segera dipecat.

BLFC saat ini menjadi klub paling banyak kebobolan di Liga 1 2019. Ditambah, tidak pernah meraih kemenangan di kandang. Ini membuat mereka tercecer di peringkat ke-15 klasemen.

Sejauh ini, pihak BLFC belum bisa dihubungi dan mau berkomentar tentang siapa pengganti Jan.(gk-75)