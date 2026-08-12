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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Lewat Video: Kvaratskhelia Antar Paris Saint-Germain Raih Rentetan Terpanjang dalam 6 Tahun

K. Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Super Cup
Georgia
Prancis
Inggris
Austria

Bintang Georgia melanjutkan performa gemilangnya di laga-laga Eropa

Pemain asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, membuka keunggulan Paris Saint-Germain atas Aston Villa, dalam pertandingan kedua tim yang berlangsung malam ini, Rabu, di Stadion Kota Salzburg, Austria, pada ajang Piala Super Eropa.

Gol Kvaratskhelia tercipta pada menit ke-20, setelah ia menerima bola di garis kotak penalti, sebelum menusuk ke dalam dan melepaskan tembakan keras yang bersarang di gawang Aston Villa.

Gol tersebut membawa angka istimewa bagi Saint-Germain, setelah tim Prancis itu terus menjebol gawang lawan untuk pertandingan ke-29 secara beruntun di seluruh kompetisi.

Menurut jaringan "Squawka", ini merupakan rangkaian gol terpanjang Paris Saint-Germain sejak Juli 2020, ketika tim itu mencetak gol dalam 36 pertandingan berturut-turut.

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Pertandingan terakhir yang membuat Saint-Germain gagal mencetak gol terjadi pada 12 Januari lalu, ketika mereka kalah dari tetangganya, Paris FC, dengan skor 0-1 di ajang Piala Prancis.

Dengan demikian, Saint-Germain kini hanya berjarak tujuh pertandingan dari menyamai rangkaian gol terpanjang mereka dalam beberapa tahun terakhir, di awal musim yang mereka jalani untuk melanjutkan dominasi di Eropa dan domestik.

Kvaratskhelia juga melanjutkan penampilan gemilangnya di pertandingan antarbenua, karena ia berkontribusi pada gol ke-11 dalam 9 pertandingan Eropa terakhirnya, menurut "Squawka".

Sepanjang rangkaian tersebut, bintang Paris Saint-Germain itu mencetak 8 gol dan membuat 3 assist.

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