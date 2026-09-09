Karim Adeyemi terus mengukuhkan namanya di antara para pencetak gol terbaik asal Jerman dalam sejarah Liga Champions Eropa, setelah mencetak gol kedua Barcelona ke gawang Feyenoord, pada Rabu malam ini di Stadion "Spotify Camp Nou", dalam laga pekan pertama fase liga.

Adeyemi menambah koleksinya menjadi 17 gol di Liga Champions Eropa, sehingga melampaui sang legenda Michael Ballack yang mengoleksi 16 gol, dan menyamai Timo Werner di posisi keenam dalam daftar pencetak gol terbaik asal Jerman sepanjang sejarah kompetisi, menurut angka dari Uni Sepak Bola Eropa "UEFA".

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Gol Adeyemi tercipta pada menit ke-22 lewat tendangan yang luar biasa, sehingga menggandakan keunggulan tim Catalan setelah gol cepat Raphinha, dan itu terjadi pada penampilan perdana pemain Jerman tersebut bersama Barcelona di Liga Champions Eropa.

Adeyemi bergabung dengan Blaugrana pada musim panas ini dengan datang dari Borussia Dortmund, setelah menjalani 37 pertandingan bersama klub Jerman itu di Liga Champions Eropa, mencetak 12 gol di antaranya, serta menjadi bagian dari tim yang mencapai final turnamen pada musim 2023-2024, sebelum kalah dari Real Madrid (2-0).

Mantan pemain Red Bull Salzburg itu juga telah mencetak 4 gol bersama tim Austria tersebut di Liga Champions.

Dengan gol ini, Adeyemi kini hanya berjarak satu gol dari Serge Gnabry yang mengoleksi 18 gol, sementara Thomas Müller memuncaki daftar pencetak gol asal Jerman sepanjang sejarah Liga Champions dengan koleksi 57 gol, diikuti oleh Mario Gomez dengan 26 gol, Marco Reus dengan 24 gol, kemudian Leroy Sané dengan 23 gol.

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