Robert Lewandowski, pemain klub Amerika Serikat Chicago Fire, mengungkapkan pendapatnya soal laga final Piala Dunia 2026, di mana Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tunggal.

Setelah dinobatkan sebagai juara, banyak mantan pesepak bola memuji sportivitas tinggi dan gaya bermain tim yang berkontribusi pada raihan bintang kedua tersebut.

Selama laga final berlangsung, tepatnya setelah gol Ferran Torres, Lewandowski terlihat merayakannya bersama para legenda sepak bola Spanyol seperti Villa, Casillas, Llorente, dan Xavi.

Mantan pemain Barcelona itu berkata melalui jaringan "ESPN": "Ini bukan laga final yang paling seru. Kondisi lapangan lambat, dan ini bukan cara terbaik untuk bermain. Spanyol lebih unggul, dan mereka bisa saja memenangkan pertandingan lebih awal atau dengan selisih gol yang lebih besar."

Ia melanjutkan: "Mereka mengendalikan jalannya permainan sepanjang waktu, dan terus menguasai bola. Saya mendukung Spanyol, karena saya menghabiskan bertahun-tahun di Barcelona dan memiliki banyak teman di sana, jadi saya sangat mendukung mereka. Adapun dari Argentina, saya hanya mendukung Messi, tapi ia sudah memenangkan Piala Dunia yang terakhir, itulah sebabnya saya berharap Spanyol menang."

Ia menambahkan: "Ini tim yang muda, dan mereka masih bisa memenangkan Piala Dunia lainnya. Saya menikmati sepak bola dan kemenangan Spanyol."

Ia juga berkesempatan berbicara tentang penampilan Lamine Yamal di turnamen dunia tersebut: "Ia tidak menampilkan performa terbaiknya, tapi keadaannya sangat sulit. Ia baru pulih dari cedera yang membuatnya absen dari lapangan selama delapan pekan, lalu ia tidak bisa banyak berlatih karena pertandingan yang harus dijalaninya setiap tiga hari."

Ia menutup: "Kelebihan Spanyol adalah semangat kebersamaan sebagai satu tim, dan mereka membantu Lamine untuk menang, sebagaimana ia pun berkontribusi pada kemenangan tim."