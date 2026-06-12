Lewandowski Akhirnya Memutuskan Tujuannya

Penyerang asal Polandia, Robert Lewandowski, telah mengakhiri kariernya bersama Barcelona, setelah empat tahun penuh prestasi yang diwarnai dengan tiga gelar La Liga, sebagai langkah awal menuju kepindahannya yang dinantikan ke Major League Soccer (MLS).

Jurnalis Italia yang spesialis di pasar transfer, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa Lewandowski diperkirakan akan terbang ke Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan masa depannya, di tengah minat serius dari tim Chicago Fire yang berusaha keras untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.

Lewandowski mengumumkan kepergiannya melalui pernyataan yang menyentuh, di mana ia mengatakan: "Setelah 4 tahun penuh tantangan dan kerja keras, saatnya untuk pergi. Saya pergi dengan perasaan bahwa misi telah tercapai. Empat musim, tiga gelar La Liga."

Penyerang Polandia berusia 37 tahun itu menambahkan: "Saya tidak akan pernah melupakan cinta yang diberikan para penggemar sejak awal karier saya. Terima kasih khusus kepada Presiden Laporta yang telah memberi saya kesempatan untuk menjalani babak terindah dalam karier sepak bola saya."

Menurut Romano, Chicago Fire telah mengajukan tawaran menarik kepada sang pemain yang mencakup kontrak berdurasi dua atau tiga tahun, dalam upaya meyakinkannya untuk menjalani pengalaman baru di Liga Amerika yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Jurnalis Italia tersebut mencatat bahwa keputusan akhir kini berada di tangan Lewandowski, yang sedang mempertimbangkan tawaran tersebut dengan cermat sebelum mengambil langkah yang mungkin menjadi babak terakhir dalam karier sepak bolanya yang gemilang.