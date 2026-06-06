Lennart Karl dicoret dari skuad Jerman untuk Piala Dunia

Lennart Karl harus membatalkan keikutsertaannya di Piala Dunia bersama Jerman. Penyerang Bayern München berusia 18 tahun itu mengalami cedera pada Jumat saat sesi latihan tim nasional dan dipastikan absen di turnamen final. Pelatih kepala Julian Nagelsmann telah menunjuk penggantinya.

Kejadian mengejutkan terjadi pada hari itu ketika Karl mengalami cedera saat latihan. Penyerang tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan, setelah itu Nagelsmann sudah tidak terlalu optimis akan hasil yang baik. “Situasinya tidak terlihat baik,” kata pelatih tim nasional tersebut.

Tak lama kemudian, kekhawatiran tersebut terbukti benar. Karl tidak cukup fit untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia dan karenanya dikeluarkan dari skuad Jerman.

Dalam beberapa pekan terakhir, Karl dianggap sebagai salah satu kejutan dalam skuad Nagelsmann. Penyerang tersebut tampil mengesankan dalam sesi latihan dan pertandingan persahabatan, serta tampak sebagai kandidat serius untuk mendapatkan waktu bermain selama turnamen. Pekan lalu, ia masih menjadi starter dalam pertandingan persahabatan yang dimenangkan 4-0 melawan Finlandia.

Asosiasi Sepak Bola Jerman tidak menunggu lama untuk menunjuk penggantinya. Menurut Florian Plettenberg dari Sky Sport, Assan Ouedraogo akhirnya ditambahkan ke skuad Piala Dunia. Gelandang berusia 20 tahun dari RB Leipzig ini awalnya nyaris lolos ke skuad final.

Nagelsmann telah memberitahukan secara langsung kepada Ouedraogo mengenai pemanggilannya. RB Leipzig juga telah diberi tahu. Pemain timnas junior Jerman ini saat ini sedang berlibur di Spanyol, namun akan segera bergabung dengan tim nasional di Chicago.

Bagi Ouedraogo, ini merupakan mimpi yang tak terduga menjadi kenyataan. Gelandang tersebut memainkan satu-satunya pertandingan internasionalnya untuk tim utama Jerman pada bulan November.