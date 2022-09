Lemparan Botol & Spidol Bikin Persebaya Kena Denda Komdis

Delapan keputusan dikeluarkan oleh Komdis PSSI, termasuk hukuman tambahan untuk tiga pemain Liga 1.

Komite Disiplin PSSI telah mengeluarkan keputusan terbaru berdasarkan hasil sidang Komdis yang dilaksanakan pada 26 Agustus 2022.

PSSI merilis hasil sidang tersebut pada 31 Agustus, terdapat delapan keputusan berupa hukuman untuk berbagai pihak, dari mulai pemain hingga panitia pelaksana pertandingan.

Persebaya Surabaya jadi klub yang mendapatkan banyak hukuman dari sidang ini. Hukuman itu dilimpahkan kepada tim, dan juga panitia pelaksana pertandingan mereka.

Panpel dari Persebaya kena denda Rp25 juta 'hanya' karena terdapat coretan spidol pada bola yang dipakai saat laga kandang Persebaya, di Stadion Gelora Bung Tomo, melawan PSIS Semarang.

Denda sebesar Rp50 juta juga harus diterima Green Force, lantaran pelemparan botol yang dilakukan suporter saat laga kontra PSIS. Hal serupa juga dialami Persib Bandung, ketika menjamu Bali United, di Gelora Bandung Lautan Api.

Komdis turut memberi hukuman tambahan kepada pemain. Novan Sasongko, Fernando Rodrigues, hingga Javlon Guseynova harus menerima absen lebih dari satu pertandingan karena pelanggaran yang mereka buat.

Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI, 26 Agustus 2022

1. Sdr. Novan Setya Sasongko (Madura United FC)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023



- Pertandingan: Persis Solo vs Madura United FC



- Tanggal Kejadian: 23 Agustus 2022



- Jenis Pelanggaran: menekel pemain lawan



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 1 pertandingan sejak keputusan



diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat





2. Sdr. Fernando Rodrigues Ortega (Persis Solo)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023



- Pertandingan: Persis Solo vs Madura United FC



- Tanggal Kejadian: 23 Agustus 2022



- Jenis Pelanggaran: menendang wajah pemain lawan



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 1 pertandingan sejak keputusan



diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat





3. Sdr. Danang Eko Kristiyanto (Panitia Pelaksana Persis Solo)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023



- Pertandingan: Persis Solo vs Madura United FC



- Tanggal Kejadian: 23 Agustus 2022



- Jenis Pelanggaran: masuk ke dalam area FOP dan mendekati pelatih kepala Madura



United FC



- Hukuman: Teguran Keras





4. Tim Persib Bandung



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023



- Pertandingan: Persib Bandung vs Bali United FC



- Tanggal Kejadian: 23 Agustus 2022



- Jenis Pelanggaran: terjadi pelemparan botol air mineral, botol minuman kopi, dan



bongkahan es batu oleh suporter Persib Bandung ke arah tim Bali United FC



- Hukuman: Denda sebesar Rp.50.000.000,-





5. Sdr. Javlon Guseynov (Borneo FC Samarinda)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023



- Pertandingan: Borneo FC Samarinda vs Dewa United FC



- Tanggal Kejadian: 23 Agustus 2022



- Jenis Pelanggaran: memukul pemain lawan dan mendapatkan KML



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan sejak keputusan



diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat serta denda sebesar



Rp.10.000.000,-





6. Tim PSIS Semarang



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023



- Pertandingan: Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang



- Tanggal Kejadian: 23 Agustus 2022



- Jenis Pelanggaran: terlambat memasuki lapangan pada babak kedua sehingga



membuat pertandingan babak kedua mundur 155 detik



- Hukuman: Denda sebesar Rp.50.000.000,-





7. Tim Persebaya Surabaya



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023



- Pertandingan: Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang



- Tanggal Kejadian: 23 Agustus 2022



- Jenis Pelanggaran: terjadi pelemparan botol air mineral dan gulungan kertas putih



oleh suporter Persebaya Surabaya



- Hukuman: Denda sebesar Rp.50.000.000,-





8. Panitia Pelaksana Persebaya Surabaya



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023



- Pertandingan: Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang



- Tanggal Kejadian: 23 Agustus 2022



- Jenis Pelanggaran: bola yang digunakan pada saat pertandingan terdapat tulisan



tangan “PP” menggunakan spidol berwarna hitam



- Hukuman: Denda sebesar Rp.25.000.000,-