Legenda Real Madrid Ungkap Kunci Kesuksesan Mourinho

Real Madrid bersiap menghadapi Real Betis, Jumat malam, di Stadion La Cartuja, dalam laga pekan keempat Liga Spanyol.

Real Madrid harus menampilkan kerja yang sangat serius, terutama karena tim asal Andalusia itu bukanlah lawan yang akan memberikan apa pun secara cuma-cuma di atas lapangan.

Hal inilah yang menjelaskan penegasan pelatih Los Blancos, Jose Mourinho, dalam konferensi pers, bahwa ia menantikan penampilan versi terbaik dari para pemainnya, terlebih hal itu akan mendekatkan mereka pada terjaganya catatan kemenangan penuh yang mereka miliki.

Meski demikian, legenda Real Madrid, Jorge Valdano, berhasil mengidentifikasi kunci yang harus dimiliki tim Kerajaan menghadapi Betis, serta sisi yang sedang digarap oleh pelatih asal Portugal itu.

Jaringan Defensa Central memuat pernyataan Valdano, yang ia sampaikan kepada Movistar, di mana ia berkata, "Saya punya kesan bahwa Mourinho bekerja dengan sangat efektif pada tugas-tugas para pemain."

Valdano melanjutkan, "Talenta sudah ada, dan jika tugas-tugas itu dikerjakan, akan jauh lebih mudah bagi tim Kerajaan untuk menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan."

Ia menambahkan, "Berangkat dari pressing, semua orang tampak lebih padu dan lebih terinspirasi."

Ini menegaskan apa yang telah dikatakan Mourinho sebelumnya usai kemenangan 2-1 atas Espanyol, di mana pelatih asal Portugal itu menjelaskan kepada media bahwa ia akan membutuhkan semua pemain guna memulihkan daya saing yang telah hilang dari tim dan bersaing memperebutkan semua gelar.

Mourinho berkata, "Saya tidak bisa membuat keajaiban dan memulai pertandingan dengan 14 atau 15 pemain. Merekalah yang harus mengatasi rasa frustrasi akibat tidak menjadi starter atau tidak bermain, dan merekalah yang harus memahami bahwa saya merasakan robekan di dalam diri saya ketika harus mencoret sejumlah pemain. Dan jika mereka tidak bekerja atau kehilangan motivasi, maka sangat mudah bagi saya untuk membiarkan sejumlah pemain berada di luar susunan pemain."

Pelatih asal Portugal itu menekankan, "Real Madrid tidak boleh membiarkan dirinya tidak berjuang untuk menang. Kami akan kalah dalam beberapa pertandingan, dan saya berharap tidak banyak, tetapi Real Madrid harus menjalani empat kompetisi dengan serius, dan kami tidak bisa melakukan itu dengan sepuluh pemain, atau 11, atau 12, atau 15 pemain. Kami membutuhkan skuad ini. Inilah yang saya harapkan dari mereka: profesionalisme dan keinginan untuk bekerja demi tim."

Inilah pesan yang ditegaskan Mourinho dalam konferensi pers, terkait kerja yang harus dilakukan para pemainnya sepanjang musim.

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