Legenda Real Madrid membantah alasan Mourinho: Masalahnya bukan pada wasit

Kekalahan Real Madrid dari Atletico Madrid bukan sekadar keterpurukan menyakitkan dalam derbi ibu kota, melainkan mengungkap, menurut Claude Makelele, adanya masalah yang lebih dalam di tubuh tim yang melampaui kontroversi wasit yang mendominasi sorotan usai pertandingan.

Real Madrid kalah dari Atletico Madrid dengan skor 2-1, sehingga selisih dengan Barcelona melebar menjadi enam poin dalam persaingan memperebutkan gelar Liga Spanyol, sementara Jose Mourinho keluar seusai laga dengan mengkritik keputusan-keputusan wasit.

Namun Makelele menilai bahwa wasit bukanlah masalah sesungguhnya yang dialami tim, seraya menegaskan adanya ketidakberesan yang jelas dalam hubungan antara para pemain dan pelatih, di samping absennya ide dan rencana di atas lapangan.

Bintang Real Madrid itu berkata dalam pernyataan kepada jaringan "ESPN" yang dikutip situs Prancis "Foot Mercato" : "Tidak ada pemahaman di antara para pemain, dan tidak ada pemahaman antara para pemain dan pelatih. Mourinho perlu berbicara dengan mereka".

Mantan gelandang Prancis itu melanjutkan ucapannya dengan pesan yang jelas: "Tim ini lemah, dan tidak ada rencana permainan, tidak ada apa-apa sama sekali. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kita harus menuntut lebih dari mereka".

Pernyataan Makelele muncul di saat Real Madrid menghadapi kritik yang kian meningkat setelah kekalahan dari Atletico Madrid, di tengah jaraknya dari puncak Liga Spanyol yang tertinggal enam poin dari Barcelona.

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