Kylian Mbappe terus mencatatkan angka-angka yang mengesankan bersama Real Madrid, setelah mencetak tujuh gol dan satu assist hanya dalam enam pertandingan di seluruh ajang musim ini.

Setelah dua musim luar biasa bersama Real Madrid, di mana ia mencetak 44 gol lalu 42 gol secara berurutan, penyerang asal Prancis itu masih menjadi sosok yang sangat dinantikan oleh para pendukung Madrid.

Bagi mereka, statistik individunya saja tidak cukup, karena kini mereka merindukan melihat Real Madrid meraih gelar-gelar.

Itu adalah tuntutan yang benar-benar dipahami oleh Bixente Lizarazu, mantan bintang Prancis, sebagaimana ia jelaskan pada hari Minggu ini, di kanal "Telefoot".

Ia mengatakan: "Apa yang dibutuhkan Kylian untuk memenangkan hati semua orang di Madrid? Ia harus menjuarai Liga Champions Eropa, itu jelas. Menjuarai Liga Champions Eropa menciptakan sejarah bagi klub mana pun."

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Ia melanjutkan: "Para pendukung tidak peduli siapa top skor liga. Yang benar-benar mereka inginkan adalah kemenangan Real Madrid di Liga Champions Eropa, dan gelar La Liga Spanyol, lalu setelah itu, jika ada beberapa bonus, mereka akan senang."

Ia menutup: "Inilah yang mereka harapkan. Jika ada kritik yang ditujukan kepada Kylian, itu bukan soal menyelesaikan serangan, melainkan soal kenyataan bahwa pemain hebat harus memenangkan turnamen-turnamen besar. Pesannya jelas!"