Legenda Prancis memprediksi kemenangan mudah bagi Paris atas Liverpool yang "bencana"

Stadion Parc des Princes akan menjadi tuan rumah pertandingan Eropa yang seru, saat Paris Saint-Germain menjamu Liverpool pada Rabu mendatang, dalam leg pertama perempat final Liga Champions musim 2025-2026.

Tim asal Paris ini memasuki pertandingan dengan semangat tinggi setelah meraih kemenangan penting atas Toulouse dengan skor 3-1 di Liga Prancis, sebuah kemenangan yang mencerminkan stabilitas teknis dan memberikan dorongan kuat bagi tim menjelang ujian besar di level Eropa.

Di sisi lain, Liverpool mengunjungi ibu kota Prancis dengan beban kekecewaan besar setelah kekalahan telak 4-0 dari Manchester City di Piala FA.

Christophe Dugarry, legenda sepak bola Prancis, menggambarkan performa Liverpool musim ini sebagai bencana, dalam pernyataannya kepada jaringan "RMC Sport": "Jujur saja, ini akan menjadi pertandingan yang sangat mudah. Liverpool sedang dalam bencana: 14 kemenangan, 10 kekalahan, dan 7 hasil imbang sejak awal musim di liga. Perbedaan levelnya sangat besar, dan Paris Saint-Germain akan memastikan lolosnya di leg pertama."

Dugarry menyoroti kurangnya kekompakan tim dan stamina fisik The Reds, dibandingkan dengan tim Paris yang penuh energi dan siap tempur: "Apakah kalian melihat Liverpool bermain? Mereka tanpa energi, tidak memiliki kecepatan dalam permainan. Memang benar mereka memiliki pemain-pemain yang secara teknis hebat, tapi tim ini bermain sangat lambat."

Dugary menambahkan: "Ketika Anda melihat semangat yang ditunjukkan Paris, setelah mereka memulihkan kebugaran fisik dan kekuatan mental mereka, tidak akan ada ruang untuk perbandingan. Ini akan menjadi pembantaian! Mereka kebobolan empat gol saat melawan Manchester City, tetapi momentum di paruh kedua musim ini menguntungkan mereka."

Legenda Prancis itu menyoroti rekor kuat Paris melawan klub-klub Liga Inggris: "Setiap tim Inggris kalah dari Paris Saint-Germain dalam satu setengah tahun terakhir, dan kini mereka semua takut menghadapi tim Paris. Saya jamin mereka akan tiba di Parc des Princes dengan ketakutan."



