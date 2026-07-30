Alan Shearer, legenda Newcastle United, menyampaikan pesan perpisahan kepada sang pelatih Eddie Howe, menyusul kepergiannya yang mengejutkan dari The Magpies.

Shearer menulis, melalui kolom jurnalistiknya di jaringan BBC "Terima kasih, Howe. Kau telah memberiku hari terbaik dalam hidupku sebagai pendukung Newcastle."

Ia melanjutkan, "Apa pun alasan yang mendorongmu meninggalkan klub, aku yakin setiap suporter seusiaku atau lebih muda dariku, dan aku kini berusia 55 tahun, akan mengatakan hal yang sama."

Shearer menegaskan, "Eddie Howe akan selalu menjadi legenda di mata para pendukung Newcastle, karena ia mengakhiri penantian panjang kami untuk meraih gelar besar, berkat hari bersejarah yang ia berikan kepada kami di Stadion Wembley ketika kami memenangi Piala Liga pada tahun 2025."

Ia menjelaskan, "Apa yang terjadi musim panas lalu sangat menghambat Newcastle, setelah Alexander Isak pergi dan klub gagal merekrut target-target utamanya di bursa transfer."

Ia mencatat, "Sayangnya, tren ini berlanjut lagi tahun ini. Dan aku tidak akan terkejut jika hal itu berpengaruh pada pemikiran Eddie soal bertahan atau pergi, sekaligus membuatku khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah ini."

Shearer menyoroti, "Sebagai seorang suporter semata, aku rasa kita harus bersiap menghadapi musim yang sulit dan waktu-waktu yang penuh tantangan. Waktu kepergian Eddie adalah hal yang paling mengejutkanku; kita berada 3 minggu setelah dimulainya masa persiapan menuju musim baru, dan hanya tersisa 3 minggu sebelum bergulirnya Liga Premier Inggris."

Ia berkata, "Aku tidak tahu persis apa yang terjadi di balik layar hingga ini terjadi sekarang, tetapi aku menduga bahwa dari sudut pandangnya, ia melihat pemain-pemain terbaiknya dijual satu per satu; dimulai dengan Isak, lalu Anthony Gordon dan Sandro Tonali musim panas ini, dengan terus berlanjutnya spekulasi seputar masa depan sang kapten Bruno Guimaraes."

Berbagai laporan menyebutkan bahwa Matthias Jaissle menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Howe, setelah pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan Al Ahli Saudi.

Mengenai situasi Newcastle, ia berkomentar, "Aku rasa bahkan pelatih paling berpengalaman sekalipun akan menganggap situasi ini sulit, sementara Matthias Jaissle, sang kandidat untuk mengisi posisi tersebut, baru berusia 38 tahun."

Ia menyoroti, "Meski ia sukses bersama Al Ahli Saudi, hal itu tidak bisa dibandingkan dengan bekerja di Liga Premier Inggris, yang merupakan dunia yang benar-benar berbeda."