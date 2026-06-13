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Legenda Jerman mengejutkan Messi dengan permintaan yang mengejutkan

World Cup
L. Messi
M. Klose
Argentina
Germany

Miroslav Klose, legenda tim nasional Jerman, memperkirakan rekornya di Piala Dunia akan terpecahkan.

Klose, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 16 gol,

Klose mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar Süddeutsche Zeitung, "Saya memperkirakan rekor saya akan terpecahkan di edisi Piala Dunia kali ini."

Lionel Messi telah mencetak 13 gol di Piala Dunia dan hanya membutuhkan 3 gol lagi untuk menyamai rekor Klose, sedangkan Kylian Mbappé, bintang timnas Prancis, telah mencetak 12 gol.

Klose menambahkan, "Tidak masalah sama sekali, Lionel Messi dipersilakan untuk memecahkan rekor saya, karena saya adalah salah satu penggemar terbesar Messi, dan saya selalu begitu. Messi adalah seorang jenius."

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Dia juga mencatat, "Saya juga memperkirakan Argentina dan Prancis akan melaju jauh di turnamen ini, dan saya sangat menghormati pelatih Tango, Lionel Scaloni." 

Dia menyimpulkan, "Saya pernah bermain bersama Scaloni di Lazio, dan dia sempat memperkenalkan saya sedikit tentang kota itu saat itu. Kami adalah teman baik."

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